法國東南部遭遇強降雨已致5人喪生 仍有3人下落不明

法國東南部遭遇強降雨襲擊，救援人員持續尋找失蹤者。（歐新社）

法國東南部最近遭遇強降雨襲擊，截至當地時間3月11日晚，救援人員已找到5名遇難者遺體，仍有至少3人下落不明。

法國內政部 當晚確認上述遇難者和失蹤者人數。救援人員當天在加爾省又尋獲一名遇難者遺體，在加爾省的臨近省份埃羅省發現一名遇難者遺體。這兩名新發現的遇難者的具體身份尚不清楚。救援人員10日在加爾省已發現3名遇難者遺體。

據法國媒體報道，救援人員11日在埃羅省發現一名幸存者，為年輕女性。這名幸存者稱在10日受困于洪水 中。救援人員通過監控視頻發現這名幸存者的蹤跡。數百名救援人員繼續在加爾省等地尋找是否有其他幸存者。

目前仍有至少3人下落不明，其中包括兩名兒童和他們的父親。他們乘坐的車輛此前被強降雨引發的洪水沖走。法國內政部長達爾馬寧此前透露，所有被洪水沖走的車輛均已找到，但車上的失蹤人員仍「無跡可尋」。加爾省政府對此表示遺憾，並稱已在暴雨 來臨前多次發出警告。

法國氣象部門的分析稱，加爾省上周末48小時之內的降水量相當于當地同期兩到三個月的降水量，使得當地河流水位迅速上漲，給處於河流附近民眾的人身安全帶來威脅。法國氣象部門11日對法國本土6個省份發佈洪水橙色警報。