我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

北韓副外相罕見出訪蒙古國 平壤疫後擴大外交活動

中央社首爾11日綜合外電報導
北韓外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）。（路透）
北韓外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）。（路透）

根據蒙古國外交部，北韓外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）今天與蒙古國副外長宮博蘇仁（Amartuvshin Gombosuren）在蒙古國會談。

路透報導指出，與世隔絕的北韓鮮少派外交代表團至海外訪問。

根據蒙古國外交部網站刊出的新聞稿，北韓外務省副相及蒙古國副外長討論了兩國「友誼穩定發展」及國際和區域合作事務。雙方也同意採取「實際行動」恢復兩國在各領域的合作，包括教育及文化方面。

北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間嚴守邊界，現在平壤似乎開始拓展與他國的外交互動。北韓官員上次訪蒙是2019年，由「朝鮮職業總同盟」（General Federation of Trade Unions of Korea）成員代表出訪。

朴明浩預定在蒙古國待到13日；他昨天與蒙古國外交部長巴孟（Battsetseg Batmunkh）會面。

蒙古國外交部網站也指出，北韓受邀派代表參加今年稍後舉行的第9屆東北亞安全論壇「烏蘭巴托對話」（Ulaanbaatar Dialogue），以及世界女性論壇（World Women's Forum）。

北韓 疫情 平壤

上一則

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

延伸閱讀

北韓實彈演習 放話有能力襲擊首爾

北韓實彈演習 放話有能力襲擊首爾
南韓晶片設備製造商資料遭竊 被北韓駭客盯上

南韓晶片設備製造商資料遭竊 被北韓駭客盯上
歐洲疫情後擬重啟駐北韓大使館 德國率先派團考察

歐洲疫情後擬重啟駐北韓大使館 德國率先派團考察
南韓防長：北韓運6700個貨櫃、共數百萬枚砲彈給俄國

南韓防長：北韓運6700個貨櫃、共數百萬枚砲彈給俄國

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述