北韓副外相罕見出訪蒙古國 平壤疫後擴大外交活動

北韓外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）。（路透）

根據蒙古國外交部，北韓 外務省副相朴明浩（Pak Myong Ho）今天與蒙古國副外長宮博蘇仁（Amartuvshin Gombosuren）在蒙古國會談。

路透報導指出，與世隔絕的北韓鮮少派外交代表團至海外訪問。

根據蒙古國外交部網站刊出的新聞稿，北韓外務省副相及蒙古國副外長討論了兩國「友誼穩定發展」及國際和區域合作事務。雙方也同意採取「實際行動」恢復兩國在各領域的合作，包括教育及文化方面。

北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間嚴守邊界，現在平壤 似乎開始拓展與他國的外交互動。北韓官員上次訪蒙是2019年，由「朝鮮職業總同盟」（General Federation of Trade Unions of Korea）成員代表出訪。

朴明浩預定在蒙古國待到13日；他昨天與蒙古國外交部長巴孟（Battsetseg Batmunkh）會面。

蒙古國外交部網站也指出，北韓受邀派代表參加今年稍後舉行的第9屆東北亞安全論壇「烏蘭巴托對話」（Ulaanbaatar Dialogue），以及世界女性論壇（World Women's Forum）。