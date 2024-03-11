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巴勒斯坦耶利哥城街道以自焚美軍官命名 紀念犧牲生命挺巴舉措

編譯盧思綸／即時報導
以色列駐美大使館上月發生現役空軍自焚抗議以軍對加薩的軍事行動，約旦河西岸的巴勒斯坦城市耶利哥10日宣布以該軍官姓名「艾倫布希納爾」為街道命名，紀念他為了巴勒斯坦「犧牲一切」的精神。(取自X)
以色列駐美大使館上月發生現役空軍自焚抗議以軍對加薩的軍事行動，約旦河西岸的巴勒斯坦城市耶利哥10日宣布以該軍官姓名「艾倫布希納爾」為街道命名，紀念他為了巴勒斯坦「犧牲一切」的精神。(取自X)

英國衛報報導，以色列駐美大使館上月發生現役空軍自焚抗議以軍對加薩的軍事行動，約旦河西岸的巴勒斯坦城市耶利哥（Jericho）10日宣布以該軍官姓名「艾倫布希納爾」（Aaron Bushnell）為街道命名，紀念他為了巴勒斯坦「犧牲一切」的精神。

25歲現役空軍布希納爾，2月25日在以色列駐美大使館外用社群平台Twitch直播自焚，宣告「不再當種族滅絕的幫凶」，大喊「解放巴勒斯坦」後點火自焚。儘管警消人員獲報後迅速前往救援，布希納爾送醫後幾小時仍因嚴重燒傷不治身亡。

耶利哥市長在街道揭牌儀式上表示，「我們不認識他，他也不認識我們，我們之間沒有任何社會、經濟或政治連結。我們傳揚的是對自由的熱愛，以及勇於對抗（針對加薩）攻擊行動的理想。」

根據哈瑪斯衛生部表示，以色列對加薩的軍事行動至今已經造成31,000人罹難，其中絕大多數為婦孺。

即使歐洲各國和美國仍持續支持以色列自我保衛權利，但對以色列的抗議行動仍遍地開花，從密西根到馬德里皆可見挺巴勒斯坦人士走上街頭示威。

布希納爾的極端的舉措在耶利哥民眾心中象徵團結草根的強而有力的表達，至於美國的批評者則警告布希納爾的行為應該被視為個案，是精神疾病的影響而不該被作為政治抗議紀念。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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