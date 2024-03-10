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波蘭投票通過 暫停參加「歐洲常規武裝力量條約」

中央社華沙11日專電

波蘭議會7日在出席440名議員中，435人投了贊成票，壓倒性同意暫停1990年以來參與的「歐洲常規武裝力量條約」（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe , 簡稱CFE）。此案過去限制了波蘭武裝部隊規模與數量。

1990年11月19日，所有北約（NATO）和華沙條約組織（Warsaw Pact）成員國簽署了「歐洲常規武裝力量條約」，該條約對於簽署國擁有的武器和作戰裝備數量加以限制。任何一個簽署國，都需要回報本國境內的武器數量，如果有過多的武器，都需要加以銷毀，以確保和平。

根據波蘭網路媒體Onet報導，2007年俄羅斯暫停加入該條約。2015年3月莫斯科宣布暫停參加CFE條約聯合協商小組。去年5月開始，俄羅斯正式廢止與在11月退出該法案，作為回應美國及其北約盟國暫停了對該條約的參與（包括北約東擴）。

美國與北約去年底隨之表示，鑑於莫斯科自2007年以來未能遵守其「歐洲常規武器條約」義務，宣佈暫停參與該條約規定的所有義務。美國同時完全加入並支持該決定。均認為俄羅斯的持續破壞穩定行為，破壞了互惠、透明度、與核查等關鍵軍備控制原則，這些原則幾十年來一直是歐洲-大西洋安全架構的基石。

根據波蘭筆記（Note From Poland）報導，波蘭外交部副部長巴托謝夫斯基（Władysław Teofil Bartoszewski）說：「出於安全和國防以及波蘭外交政策的利益，目前暫停適用該條約是必要的。」

該法案現在給予上議院審議，目前執政黨在上議院擁有多數席次，此決議很可能會在上議院通過。一旦獲得批准，就會交給由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）進行簽署或否決。

如果波蘭暫停參與該條約，它將不再受到其武裝部隊規模限制，也不必每年告知所擁有的武器與軍備數量。

根據波蘭筆記報導，波蘭和其他許多簽署國一樣，遠遠沒有達到這些限制，因此中止條約大多是象徵性的意義，以回應北約成員國的廣泛決議。

北約 俄羅斯

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