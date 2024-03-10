皇室作者承認了？哈利、梅根離開是大錯

哈利（左）和梅根離開英皇室，被皇室專書作者稱是「嚴重的錯誤」。（路透資料照片）

英國皇室近來先是國王查理傳罹癌，未來的王后凱特 也因病住院動手術，兩個重要的代表都有健康問題，內部陣腳當然慌亂，各方更關心目前的權力中心如何轉變，更有八卦刊物稱王后卡蜜拉與未來的國王威廉這對早先並不很愉快的繼母子正在爭權大戰中，皇室則發布了凱特和3名子女喬治、夏綠蒂、路易的合照，希望讓外界對她的狀況能夠安心。

在此同時，「時人」也特別做了封面報導，標題甚至打出「動盪中的皇室」，不難看出皇室這大半年來一連串的紛擾和困難，都讓未來君主制能否持續穩固令人不得不產生疑慮，尤其已經有兩個重要成員無法全心全力負擔皇室勤務，一下子從過去被抱怨「民眾要供養太多皇室要員」，到變成「皇室太缺人去執行各大勤務」。

曾經寫過皇室專書的作者莎莉貝德爾史密斯接受「時人」訪問時答道：「這種劇降的皇室成員組成，是查理絕不可能預期到的，使得當初哈利 和梅根 離開更像個嚴重的錯誤，倘若他們還在、繼續執行皇家勤務，他們將會是皇室很重要的成員，會很有表現。」

結果是弄得哈利跟梅根主動求去，家人間撕破臉，往後隔空交火，愈來愈難和諧，即便到現在，查理希望哈利能跟威廉和好，威廉仍死都不願意，就算皇室要員吃不下那麼重的勤務，也不接受和弟弟講和、讓他們來分擔。至於哈利與梅根的小孩，更是和英國的其他親戚有如陌生人，至少跟喬治等堂兄姊就沒見過面、沒有相處，和沒有親戚關係沒兩樣。