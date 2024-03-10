日本石川強震 居民展現平時訓練減少海嘯傷亡

日本今年元旦發生伴隨海嘯侵襲的能登半島地震，由於石川縣遭受海嘯侵襲地區的居民平時都有進行避難訓練，所以在這次強震發生後能迅速避難，大幅減少海嘯造成的人員傷亡。(美聯社)

日本 今年元旦發生伴隨海嘯侵襲的能登半島地震 ，由於石川縣遭受海嘯侵襲地區的居民平時都有進行避難訓練，所以在這次強震發生後能迅速避難，大幅減少海嘯造成的人員傷亡。

日本經濟新聞製作的調查影片指出，今年1月1日下午4時10分發生最大震度7級的能登半島地震，沿海地區隨後遭受海嘯侵襲，許多民宅與車輛被海水沖走。雖然相比2011年發生的311大地震，能登半島地震海嘯來襲時間更短，但造成的人員傷亡卻非常少，原因就是「盡速往高處避難」。

311大地震死亡及失蹤人數超過2萬2000人，死者多數都是溺死；而這次能登半島地震已知僅2人因海嘯喪命。

日本東北大學 教授今村文彥等人組成的團隊，在地震後進行模擬。今村說，311大地震的震源距沿海地區超過100公里，最早一波海嘯大約花了20分鐘到30分鐘抵達沿岸地區。

今村說，但這次能登半島地震第一波海嘯的前導波在15分鐘後抵達；高度更高的第二波海嘯也在30分鐘後到達沿岸地區，對避難來說是非常有限的時間。

東北大學研究團隊指出，珠洲市區在強震後約20分鐘後開始淹水，並在約35分鐘後遭受最大的海嘯侵襲。今村說，比起311大地震，這次地震的避難猶豫時間要來得更短。

根據行動電話業者提供的資訊進行分析，觀測到最大震度7級的能登半島地震發生於下午4時10分，之後在4時12分發布海嘯警報，可以看到沿海地區民眾都往高處移動。

這些民眾在地震發生後立即往高處避難的畫面，也被事發當下的行車紀錄器捕捉到。地震後不過4分鐘左右，可以看到許多民眾扶老攜幼往高處移動。地震後約37分鐘，行車紀錄器拍攝到海嘯來襲沖毀民宅與汽車的畫面。

日經針對到地震發生後50分鐘止，在淹水想定地區行動的104人進行調查，結果顯示珠洲市的受調查者在6分鐘後、能登町受調查者在7分鐘後，都有超過一半的人已經開始避難。跟311大地震災區的14分鐘相比，可以看出日本民眾在能登半島地震的開始避難時間縮短約一半。

根據調查，珠洲市與能登町分別在地震後的11分鐘及10分鐘，都有高達8成民眾開始避難。也就是說，在地震後12分鐘發布「大海嘯警報」前，沿岸地區大多數民眾都已經開始避難。

影片中提到一個重點，能登半島地震的避難速度能這麼快，都要歸功於沿岸民眾平常進行的避難訓練。

不過，另一方面，在避難方面也有課題待解決。77歲的伊藤四郎當時帶著行動不便妻子行走上山路前往避難所，他說，「如果身體健康的話，我想可能會更晚才會開始避難」。

伊藤說，但因為妻子行動不便，所以才會想說要提早開始避難。

因此，所謂的課題指的就是能登半島的高齡者比率逾50%，面對無法自行避難的民眾，要如何迅速且安全提供協助。

另外，曾赴災區實地調查的日本中央大學教授有川太郎說，調查前原以為可能會出現更多遭受海嘯侵襲的人員傷亡，但實際上卻非常少，應該就是因為民眾提早採取避難行動，「我感到非常驚訝」。

根據有川分析，很多的市町村都以在10分鐘內開始避難作為目標，如果能在10分鐘內完全100%的疏散是最好的，但10分鐘內能有8成開始避難也很棒了，「因為提早避難減少了遭受海嘯侵襲的人員傷亡」。