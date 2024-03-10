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以軍新建公路「將加薩一分為二」 專家：以軍恐長期留下

編譯羅方妤／即時報導
以色列國防軍（IDF）完成一條從東到西將加薩南北「一分為二」的公路。專家憂心，這條路可能阻礙巴勒斯坦人返回北部的家鄉，而且這條公路竣工也顯示以軍似乎計畫在敵對行動結束後繼續長期留在加薩。圖／擷取自YouTube
以色列國防軍（IDF）完成一條從東到西將加薩南北「一分為二」的公路。專家憂心，這條路可能阻礙巴勒斯坦人返回北部的家鄉，而且這條公路竣工也顯示以軍似乎計畫在敵對行動結束後繼續長期留在加薩。圖／擷取自YouTube

英國BBC核實的衛星影像顯示，以色列國防軍（IDF）完成一條從東到西將加薩南北「一分為二」的公路。儘管加薩本身就有連接東西部的道路網絡，但新公路是唯一一條不間斷貫穿加薩的道路。以軍告訴BBC，他們正試圖取得「作戰立足點」，促進部隊和設備調度。但專家憂心，這條路可能阻礙巴勒斯坦人返回北部的家鄉，而且這條公路竣工也顯示以軍似乎計畫在敵對行動結束後繼續長期留在加薩。

以國總理內唐亞胡上月公布戰後願景，以國將無限期控制加薩安全。衛星影像顯示，公路橫貫加薩，將加薩北部和中部與南部分兩邊，這條路始於以色列南部集體農場（Kibbutz）附近的以國與加薩邊境圍欄，止於海岸。這條新公路也和當地主要幹道薩拉丁路（Salah al-Din）和拉希德路（al-Rashid）相交。以媒稱這條公路的代號是「749號高速公路」（Highway 749）。

國防情報公司詹氏（Janes）的分析師表示，從「第14頻道」（Channel 14）影片片段中看見未鋪砌的路面，路面適合履帶裝甲車行駛。而以國沒有說明相關細節。

以國國家安全委員會前主席、內唐亞胡政府前國安顧問兼退役准將內格爾（Jacob Nagel）告訴BBC，新公路是提供以國安全部隊面臨新威脅時，快速通過的通道。IDF退役少將阿米德羅（Yaakov Amidror）也持類似看法，新公路的目的是「促進該地區後勤和軍事控制」。

前英國皇家陸軍軍官克倫普表示，「這條公路看起來確實至少是某種形式上對加薩進行安全干預和控制」。華府智庫「中東研究所」資深研究員艾爾金迪（Khaled Elgindy）也認為這條路是長期計畫，並告訴BBC「看來以軍將無限期留在加薩」。他說：「藉由將加薩一分為二，以國不僅將控制加薩進出，也將控制加薩內部動向。阻礙150萬名流離失所的巴人返回加薩北部可能也包括在內。」

加薩 以色列 皇家

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