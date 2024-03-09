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以色列與CIA救人質 批哈瑪斯讓齋戒月前無法休戰

中央社／耶路撒冷9日綜合外電報導
這是3月9日在加薩地帶中部的阿克薩醫院拍攝的受傷兒童。(新華社)
這是3月9日在加薩地帶中部的阿克薩醫院拍攝的受傷兒童。(新華社)

以色列今天表示，以國情報機構摩薩德和美國中央情報局的首長已經會過面，盼讓目前仍被扣留在加薩的人質能順利獲釋。

中央社引述法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在代發的聲明表示，摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）昨天已會見了美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（Bill Burns），是努力不懈推動另一項人質釋放協議的一環。」

除了人質問題，另有斡旋者極力推動在穆斯林聖月「齋戒月」（Ramadan）之前，讓在加薩持續了5個月的戰爭能達成新的休戰協議。

以色列並未派代表團參加在埃及開羅進行的最新一輪休戰談判；巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）則是在對以色列的立場表達不滿後，於7日離開開羅，前往卡達與組織領導階層進行磋商。

內唐亞胡辦公室的聲明，並未具體說明巴尼亞與勃恩斯昨天會面的地點。

聲明說：「現階段，哈瑪斯正在加深立場，行為舉止與那些對達成協議不感興趣的人士沒有兩樣；（這個組織）並犧牲加薩走廊巴勒斯坦居民，達到在齋戒月期間讓當地局勢加劇的目的。」

美國總統拜本周曾警告，稱若齋戒月前沒有達成休戰，「以色列和耶路撒冷可能會非常危險」。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列正在為齋戒月期間「所有可能的作戰場景」做準備，並計劃「在有防護和維安的限制下，准許崇拜自由」。

他稱，哈瑪斯正是加薩至今還沒有達成全新休戰協議的原因。

哈加里告訴記者說：「哈瑪斯正在阻止人道主義停火，並加劇加薩人民的痛苦。」

內唐亞胡政府面臨著將人質救回來的龐大國內政治壓力。

哈瑪斯在去年10月7日突襲以色列，引發以哈戰爭。哈瑪斯突襲期間路擄走約250人，其中一部分在去年11月的一週休戰期間獲釋。

以色列認為有99名人質仍活著並遭扣留在加薩，但有31人已經喪命。

以色列 加薩 哈瑪斯

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