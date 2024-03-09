為錢低頭？英大學UCL疑商業考量 限制教授「敏感」涉中言論

英國倫敦大學學院（UCL）一位副教授幾乎遭封鎖、不得教授她創設的課程，原因疑為她在課堂觸及現代奴役等「敏感」議題時以中國為例，被視為對中國「有偏見」、「挑釁」。（路透）

英國倫敦大學學院（University College London，UCL）一位副教授幾乎遭封鎖、不得教授她創設的課程，原因疑為她在課堂觸及現代奴役等「敏感」議題時以中國為例，被視為對中國「有偏見」、「挑釁」。

根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）的長篇報導及其引用的電郵往來內容，這位副教授的上司、UCL能源學院教授史特拉肯（Neil Strachan）聲稱，基於「商業考量」，大學有必要在「來自中國的準學生」之間維持良好名聲；若中國學生在校感到遭遇「偏見」、「被針對」，大學招生前景將大受影響。

「每日電訊報」8日晚間刊出報導後，在關注英中關係、以及言論和學術自由的人士之間引發討論。UCL今天發布聲明，表示將調查相關情事。校方發言人指出，儘管不便評論個案，報導提到的問題顯然令人憂心。

UCL副教授席沃斯（Michelle Shipworth）說，她「毫無選擇」，必須擔任吹哨者，揭露英國大學院校如何屈從於言論審查、忌憚來自部分中國學生的壓力，進而自我審查。

非營利組織「英中透視」（UK-China Transparency, UKCT）致力提升英國公眾對中國影響力活動的認識。主任盾君山（Sam Dunning）告訴中央社，UCL事件清楚顯示大學對中國資金的依賴，為此不惜犧牲學術自由和教學品質。

他指出，UKCT掌握更多類似案例；許多學術人員害怕對外發聲，因為擔心學術生涯受衝擊。

相關案例在英國十分普遍，盾君山說，解決問題刻不容緩，這也是為什麼UKCT近日發起調查研究暨公眾宣導行動，反制中國對英國大學校園的干預。

曾在2020年發表「拯救英國大學」（Saving Britain's Universities）報告的倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary, University of London）政治經濟學教授瓊斯（Lee Jones）則透過社群媒體 X表示，他估計「反中鷹派」會試圖將UCL事件操作成「中國侵蝕英國自由」，但問題根源其實是英國歷屆政府的高等教育「市場化」政策，讓大學院校依賴源自海外的收入，校方因此必須討好學生客戶。

報導提到，UCL的中國學生人數為英國最多。根據UCL官網，該校約有5萬名學生，其中超過1萬1000名是來自中國。這意味中國學生占UCL學生總人數近1/4。

報導指出，這些中國學生向校方繳交的費用一般是英國在地學生的2至3倍，達一年4萬英鎊。

席沃斯去年10月在一門專題課程要求學生檢視由人權組織「自由行」（Walk Free）發布的「2014全球奴役指數」（2014 Global Slavery Index），並分組討論「為何中國有那麼多奴隸」。根據這份報告，中國境內的奴隸人數全球排名第2。排名第1的則是印度 。

席沃斯向「每日電訊報」強調，她的提問意在激發學生思考報告呈現的資料、以及詮釋和研究方法是否有問題。

她強調，這份報告「問題很大」，例如中國既然是全球人口第二多的國家，「奴隸」人數自然很容易名列前茅，她的提問意在凸顯報告缺失，而非「反中」。

不過，課程快結束時，一名中國學生突然起身，以聽來像是被惹惱的語氣質問席沃斯，為何她教學要使用這麼糟糕的挑釁手法。當時教室內約有80名學生，其中近30人是中國學生。

席沃斯告訴「每日電訊報」，她懷疑這名學生根本沒專心聽課，因為她前一刻才在課堂分析報告的資料運用問題。

不過，席沃斯隔天即接獲來自同事的電郵，原來是有其他國籍的學生對中國學生被老師惹惱感到不滿。席沃斯當時認為這樣的告狀有點可笑，不當一回事。過了幾天，史特拉肯來電。

史特拉肯稱，幾位中國學生「十分不開心」。他說，席沃斯當時應該也要拿印度當例子，這樣中國學生才不至於覺得「被針對」。

當天稍晚，席沃斯發現她無法編輯UCL的校內學習網站，也無法透過校內電郵系統向學生發信。再過幾天，史特拉肯來信表示，教學團隊十分擔憂並重視學生感受。有兩位同事曾長篇大論斥責席沃斯，強力要求她停止相關課堂活動。

去年11月中旬，席沃斯仍能教課，但已不碰中國奴役指數。就在風波看似平息之際，今年1月，席沃斯發信、反擊系上同事，告知有幾位資深學者認同她的立場，也就是她的學術自由遭限縮。

2月初，史特拉肯來信通知，校方接獲兩起針對席沃斯的申訴，不滿她對中國學生「有偏見」。史特拉肯稱，申訴來自幾位中國學生以及一名華裔 教職員。

史特拉肯向席沃斯「說明」為何她被視為對中國「有偏見」，包括在抓到有中國學生考試作弊後，從此對中國學生「疑心太重」，窮追不捨調查中國學生找「槍手」代為參加考試或完成作業的情形，甚至曾讓學生因此被退學。

此外，席沃斯在社群媒體談論中國的學術自由，卻未針對任何其他國家發表類似貼文。

兩天後，史特拉肯再度來信，這次是關切席沃斯的精神健康。史特拉肯「溫馨提醒」，席沃斯隨時可以請病假，且系上打算讓其他人接手她負責的課程。

史特拉肯並建議席沃斯，在社群媒體發文討論教育議題時，「不要只針對一個國家」。

席沃斯告訴「每日電訊報」，她教學時常以英國為例，也關注印度，指控她「針對中國」實在愚蠢。

她指出，英國有太多大學院校仰賴外國學生學費，校方管理階層因此往往不樂見學術、言論自由相關爭議浮上檯面。然而，若情況持續惡化，席沃斯示警，英國大學學位恐怕會貶值。