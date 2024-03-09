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加薩情勢堪憂 加拿大恢復資助巴勒斯坦難民機構

中央社蒙特婁8日綜合外電報導
加拿大國際發展部長霍森（Ahmed Hussen）。（路透）
加拿大國際發展部長霍森（Ahmed Hussen）。（路透）

加拿大今天宣布，鑒於加薩走廊人道情勢嚴峻，加拿大將恢復對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資助，結束1個多月前與其他約15國一同暫停資助的行動。

法新社報導，統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動閃電攻擊後，以色列今年1月指控12名UNRWA員工涉入這場攻擊，此後這個聯合國機構便一直處於爭議焦點。

加拿大國際發展部長霍森（Ahmed Hussen）今天告訴媒體記者：「我宣布加拿大將恢復資助UNRWA。...因為實地人道情況嚴峻。」

霍森並指出，在七大工業國集團（G7）當中，加拿大是首個恢復資助UNRWA的國家。

美國、英國、德國和日本等約15國1月底暫停資助UNRWA，造成其資金來源減少4億5000萬美元，超過去年所獲資金的一半。

在以色列提出指控後，聯合國將還活著的UNRWA相關員工開除，並展開內部調查。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也成立一獨立小組來評量UNRWA及其中立性。

霍森今天透露，加拿大已經閱讀過相關調查的臨時報告，「內容令我們放心」。

霍森另宣布，加拿大將與約旦及聯合國的世界糧食計劃署（World Food Programme）合作，對加薩進行物資空投，以提供當地民眾亟需的糧食和其他必需品。

他警告說：「我們看到加薩部分地區有出現大規模饑荒的嚴重風險，特別在北部地區。」

加拿大 聯合國 加薩

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