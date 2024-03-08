日媒體人讚鳥山明運用「解剖學」：人物勾畫立體

國際知名的日本漫畫家鳥山明3月1日過世，享壽68歲。（歐新社）

國際知名的日本漫畫家鳥山明3月1日過世，享壽68歲。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，鳥山明的代表作「七龍珠」發行遍布全球超過80個國家、賣出上億本，其所創造出來的世界觀、用語，現今仍是跨越世代的集體記憶。「感謝鳥山明給我們帶來的感動」。

根據報導，鳥山明因急性硬膜下血腫過世。因為不想驚動太多人，和鳥山明長期合作的出版社集英社和家屬，只通知少數親友，舉辦小型的葬禮之後，才正式發表死訊。矢板明夫表示，這種做法，也非常符合鳥山生前低調的性格。

矢板明夫表示，鳥山明沒有上過大學。畢業於愛知縣的一所工業高校。在名古屋的廣告設計公司工作了幾年之後，才開始畫漫畫。同行對鳥山明的評價是「勤奮」、「有想像力」。

鳥山明的成名作，是1980年開始連載的搞笑漫畫《怪博士與機器娃娃》。在作品中發揮了畢業於工業高校、對機械了解的特點。矢板明夫表示，不但故事情節吸引人、很多細節也都非常逼真。非常巧妙地把想像的世界與現實世界結合在一起。

七龍珠是鳥山明發表的第二部長篇作品。矢板明夫表示，題材來自中國古典「西遊記」以及香港的功夫電影。主人公名叫孫悟空，是一個努力習武、充滿正義感的少年。在這部作品中，鳥山運用了解剖學的知識，把人物描寫得既可愛、又有立體感。

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矢板明夫表示，他因為讀過吳承恩的西遊記，心想「七龍珠」是山寨版，應該不會太好看，所以一直沒有讀過。他直到上高中，因為同儕經常談論「七龍珠」，於是在圖書館隨意拿起來翻，整個人被震撼到了。「裡面展開的，是一個完全不同的世界」。

矢板明夫表示，鳥山明畫的孫悟空的戰鬥畫面。草草幾筆，就把人物勾畫得非常立體。比如說，孫悟空張開嘴，「可以看到他的牙齒，排列完全符合人體結構」。漫畫評論家岡田斗司夫說「看完鳥山明的作品之後，很多漫畫家不得不去研究人體解剖圖」。