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遊客如「狗仔」猛拍藝伎…京都祇園火大 私人小巷禁入

編譯周辰陽／即時報導
日本京都最熱門觀光景點之一的祇園近日決定，將自4月起禁止觀光客進入風景如畫的私人小巷。資料照片。路透 / alamy
日本京都最熱門觀光景點之一的祇園近日決定，將自4月起禁止觀光客進入風景如畫的私人小巷。資料照片。路透 / alamy

日本各地政府正試圖著手處理旅遊業急遽成長衍生的各種亂象，如山梨縣議會日前一致決議，7月1日開始針對使用富士山的登山客徵收2000日圓費用。京都最熱門觀光景點之一的祇園近日則決定，將禁止遊客進入風景如畫的私人小巷。

衛報8日報導，京都居民一直在努力調和觀光客數量恢復到新冠疫情前程度帶來的財政刺激，以及人滿為患和遊客惡劣行為事件。祇園因為可見到藝伎跟舞伎走在前往茶屋晚宴表演的路上，經常成為拿著智慧手機狂拍的遊客目標。

報導指出，有些遊客無視要求保持距離跟不要碰觸和服的標語，也有居民抱怨有人擅闖神社與私人住宅等。居民代表2023年12月就向京都市長門川大作陳情，敦促針對不守規矩的遊客採取對策，強調「祇園是生活場所，不是主題樂園」。

京都市官員表示，禁止進入祇園狹窄私人街道的規定將於4月生效，主要通道「花見小路」則將維持向遊客開放。

儘管目前並不清楚將如何執行限制令，但祇園町南側地區社區總體營造協議會代表幹事太田磯一抱怨，有些遊客發現藝伎走在有些僅2公尺寬的狹窄街道時，表現得就像是業餘狗仔隊。他表示，「我們不想要這樣做，但沒別的辦法了」，並指將會豎立告示，提醒遊客注意新措施。

衛報指出，祇園先前嘗試鼓勵觀光客不要接近藝伎，包括豎立告示，並對未經同意攝影處以最高1萬日元罰金，但都未能遏止遊客拍攝藝伎跟舞伎照片的決心。

觀光 疫情 主題樂園

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