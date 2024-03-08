大堡礁嚴重白化 專家：氣候變遷引發海溫上升所致

澳洲的大堡礁（Great Barrier Reef）。美聯社

澳洲 政府機構今天表示，澳洲的大堡礁（Great Barrier Reef）出現大規模珊瑚白化現象。

負責監測珊瑚礁健康情況的大堡礁海洋公園局（GBRMPA）證實，整個珊瑚礁「正在發生大範圍的、通常被稱為大規模的珊瑚白化事件」。

大堡礁海洋公園局首席科學家畢登（Roger Beeden）在一段影片中說：「雖然該地區的空中調查顯示淺水區珊瑚白化的現象很嚴重，但我們必須進行水下調查來確認珊瑚白化的嚴重程度及深度範圍。」

畢登表示，大堡礁的珊瑚白化現象，是繼世界各地與珊瑚礁有關的類似通報後發生的，主要是因氣候變遷 導致海面溫度升高所引起，並因通常會讓海水變暖的聖嬰現象（El Nino）影響而加劇。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）本週稍早曾表示，全球正處於第4次大規模珊瑚白化的邊緣，那可能會導致大片熱帶珊瑚礁死亡，當中包括大堡礁的部分地區。

「世界自然基金會」澳洲分會（World Wide Fund for Nature-Australia）表示，這是8年來第5次的大規模白化事件，這顯示氣候變遷正為珊瑚礁帶來「巨大的壓力」。

「世界自然基金會」澳洲分會海洋部門主管雷克（Richard Leck）在聲明中說：「這次白化事件發生在珊瑚過去從未暴露於如此極端溫度的地區，這讓世界自然基金會十分擔心。除非我們能在未來幾週內看到氣溫大幅下降的情況，否則珊瑚大量死亡的風險就很高。」

白化會導致珊瑚排出其體內的共生彩色藻類，並因此變白。珊瑚雖可在白化事件中存活下來，但那會阻礙生長並影響繁殖。