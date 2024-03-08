俄羅斯經濟看似穩健 但今年來破產公司已超過1,200家

雖然俄烏戰爭已打了兩年，但俄羅斯經濟看起來仍依舊穩健。（歐新社）

俄烏戰爭打了兩年後，俄羅斯 經濟看起來仍相當穩健，但經營困難的公司卻愈來越多，今年才過完兩個多月，已有上千家公司聲請破產 。

俄羅斯商業日報Kommersant報導，根據聯邦政府的數據，今年1月共有571家公司在俄羅斯聲請破產，比一年前的364家增加57%；2月則有771公司聲請破產，比去年同期的478家增加60%。

不過，俄羅斯經濟第一副部長托洛索夫（Ilya Torosov）表示，這只不過是回到了疫情之前水準。

Business Insider指出，企業破產的增加，凸顯出俄國 一般大眾所面臨的困境，也與克里姆林宮發布的美好官方統計數據形成對比；官方數據顯示，俄國去年國內生產毛額（GDP）成長3.6%。

拜政府支出所賜，俄國的戰時經濟呈現穩健，但高利率正對經濟造成損傷。俄國央行為使經濟降溫和打壓通膨，已把基準利率調升至16%。

波蘭金融科技公司Conotoxia市場分析師薩威科奇表示：「企業正在歷經再融資的問題，貨幣緊縮的效果正在開始發酵。」

薩威科奇表示，扣除戰爭相關的軍武製造等部門，俄國經濟看起來「距離美好很遠」。

他說：「雖然俄國企業正盡最大努力迴避制裁，但國際貿易已成為許多企業的重大難題。」

俄國近年來已兩次暫停受理破產。第一次是在2020年開始的新冠疫情期間；第二次是在2022年西方制裁俄羅斯發動俄烏戰爭之後。這兩次暫停受理的措施已分別在2021年和2022年下半年到期。