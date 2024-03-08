我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精毒品

因應人道救援需求 歐美闢賽浦勒斯到加薩新航道

中央社布魯塞爾8日專電
歐盟與美國、英國、阿拉伯聯合大公國等宣布將在地中海開闢新航道，將人道救援物資從賽浦勒斯透過海路運到加薩走廊。圖為逃離戰火的巴勒斯坦孩童暫住帳篷。(路透)
歐盟與美國、英國、阿拉伯聯合大公國等宣布將在地中海開闢新航道，將人道救援物資從賽浦勒斯透過海路運到加薩走廊。圖為逃離戰火的巴勒斯坦孩童暫住帳篷。(路透)

歐盟與美國、英國、阿拉伯聯合大公國等宣布將在地中海開闢新航道，將人道救援物資從賽浦勒斯透過海路運到加薩走廊，以補充陸路受阻於以色列和空運投放的不足。

據歐洲聯盟執行委員會新聞稿，歐盟與其成員中的德國、希臘、義大利、荷蘭、賽浦勒斯，加上英國、美國和阿拉伯聯合大公國今天發布聯合聲明，計畫開闢前述海上航道。

美國總統拜登（Joe Biden）在7日國情咨文中宣布，他已下令美軍在加薩走廊（Gaza Strip）的地中海岸建造一座臨時港口，以透過海運接收人道援助物資。

歐盟執委會表示，透過海路提供加薩民眾人道救援是件複雜的事，前述倡議各方將隨時評估調整可行做法，確保物資有效送達，並與以色列政府協調合作，包括促請以色列擴大陸路貨運量，讓更多物資送到急需的平民手中。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日在賽浦勒斯訪問，與賽浦勒斯政府商議此航道具體可行方案。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列，引發以哈激烈戰鬥。哈瑪斯治下的加薩衛生部3月7日表示，這場戰爭在當地造成3萬800人喪生，大半是婦女和孩童。

加薩 歐盟 以色列

上一則

9旬老奶奶遇哈瑪斯槍手 因提到「梅西」之名脫困

下一則

俄羅斯經濟看似穩健 但今年來破產公司已超過1,200家

延伸閱讀

9旬老奶奶遇哈瑪斯槍手 因提到「梅西」之名脫困

9旬老奶奶遇哈瑪斯槍手 因提到「梅西」之名脫困
加薩停火談不攏 哈瑪斯代表團撤離開羅

加薩停火談不攏 哈瑪斯代表團撤離開羅
美國參與空投援助物資給加薩 一周內第3次

美國參與空投援助物資給加薩 一周內第3次
美國敦促儘快達成協議 加薩休戰談判進入第4天

美國敦促儘快達成協議 加薩休戰談判進入第4天

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠

逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠
自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我

自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所
聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城

聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城
好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意

好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意