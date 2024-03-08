因應人道救援需求 歐美闢賽浦勒斯到加薩新航道

歐盟與美國、英國、阿拉伯聯合大公國等宣布將在地中海開闢新航道，將人道救援物資從賽浦勒斯透過海路運到加薩走廊。圖為逃離戰火的巴勒斯坦孩童暫住帳篷。(路透)

歐盟 與美國、英國、阿拉伯聯合大公國等宣布將在地中海開闢新航道，將人道救援物資從賽浦勒斯透過海路運到加薩 走廊，以補充陸路受阻於以色列 和空運投放的不足。

據歐洲聯盟執行委員會新聞稿，歐盟與其成員中的德國、希臘、義大利、荷蘭、賽浦勒斯，加上英國、美國和阿拉伯聯合大公國今天發布聯合聲明，計畫開闢前述海上航道。

美國總統拜登（Joe Biden）在7日國情咨文中宣布，他已下令美軍在加薩走廊（Gaza Strip）的地中海岸建造一座臨時港口，以透過海運接收人道援助物資。

歐盟執委會表示，透過海路提供加薩民眾人道救援是件複雜的事，前述倡議各方將隨時評估調整可行做法，確保物資有效送達，並與以色列政府協調合作，包括促請以色列擴大陸路貨運量，讓更多物資送到急需的平民手中。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日在賽浦勒斯訪問，與賽浦勒斯政府商議此航道具體可行方案。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列，引發以哈激烈戰鬥。哈瑪斯治下的加薩衛生部3月7日表示，這場戰爭在當地造成3萬800人喪生，大半是婦女和孩童。