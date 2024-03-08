9旬老奶奶遇哈瑪斯槍手 因提到「梅西」之名脫困

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日跨境襲擊以色列南部，90歲阿根廷裔老奶奶艾斯特（右）就遭遇了兩名蒙面槍手，但因為她提到自己與足球巨星梅西是同鄉，最後免於遭擄為人質。（X @Joop Soesan）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 2023年10月7日跨境襲擊以色列 南部，一位阿根廷裔90歲老奶奶就遭遇了兩名蒙面槍手，但因為她提到自己與足球巨星梅西 是同鄉，剛好其中一人正是鐵粉，讓她幸免於難，也沒抓進加薩走廊。

根據以色列媒體與西班牙馬卡報的報導，這位90歲老奶奶名叫艾斯特（Esther Cunio），住在尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）。根據仍在製作階段的新紀錄片《Voces de 7 de octubre – Latino Stories of Survival》所公布搶先看影像，兩名哈瑪斯成員在襲擊當天闖進集體農場，殺害、綁架或打傷了大約四分之一的居民。

艾斯特回憶，哈瑪斯成員敲了她的家門，並審問親人下落。她回覆自己獨自一人，沒有任何家人，接著表明自己聽不懂對方口中的阿拉伯語，以色列的希伯來語也說得不好，但她會講阿根廷西班牙語，槍手接著就問，「阿根廷是什麼？」

於是，艾斯特把對話轉到了足球，問對方有沒有看球，其中一位槍手答稱自己喜歡看球。艾斯特就告訴他，「我來自梅西的國家」。

這名槍手顯得很意外，回了一句「梅西！」，接著就自陳是鐵粉，然後就把一隻手放到椅背上，再將步槍交給她，並告知跟自己伸手比出和平的手勢。另一名槍手隨即錄下一段短片。兩人後來離開，影像則在社交媒體上爆紅。

實際上，艾斯特有個大家庭，其中8人不幸被虜，6人在2023年11月下旬因以哈休戰一周的部分條件而獲釋，但兩個孫子大衛跟艾里爾仍然被扣在加薩走廊，艾里爾的女友同樣身陷囹圄。

艾斯特告訴紀錄片團隊，「我現在希望，如果梅西收看這隻影片，看到我提到了他，還因為他而得救，我會請他幫助我仍被綁架的孫子們，他們是好孩子，名字是大衛跟艾里爾」。