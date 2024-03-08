我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精毒品

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

曾為英國脫歐辭首相 梅伊宣告結束27年國會生涯

中央社倫敦8日綜合外電報導
前英國首相梅伊（Theresa May）今天宣布，她在下一屆大選中不會再競選連任下議院國會議員。美聯社
前英國首相梅伊（Theresa May）今天宣布，她在下一屆大選中不會再競選連任下議院國會議員。美聯社

前英國首相梅伊（Theresa May）今天宣布，她在下一屆大選中不會再競選連任下議院國會議員，結束她的長達27年國會生涯。

法新社報導，67歲的梅伊與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）同屬保守黨，她是保守黨中宣布不再爭取連任的最資深國會議員。

自從2022年10月以來，英國保守黨的聲勢一直落後主要競爭者工黨。各界一般認為，在保守黨執政14年後，應該要政黨輪替。

梅伊自1997年以來長期是英格蘭東南部美登赫（Maidenhead）選區的國會議員，並在2016年至2019年間擔任首相，期間英國就脫離歐洲聯盟（EU）試圖展開磋商，對英國而言是一段動盪的時期。

英國前首相卡麥隆（David Cameron）在2016年脫歐公投後辭去職務，隨後梅伊接替卡麥隆擔任首相。

但梅伊在3年後也請辭首相，因她未能如期讓英國脫歐，或找到能使國會核准的脫歐方案。接著強生（Boris Johnson）接任首相，當時他提出的英國脫歐願景激勵了許多英國人。

梅伊在美登赫當地媒體Maidenhead Advertiser發表聲指出：「在擔任國會議員的過去27年來，能服務美登赫選區的每個人是一種榮幸和殊榮。」

她表示，自己正致力打擊現代奴隸制度和人口販運，這些占據她愈來愈多時間。

她指稱：「正因如此，經過深思熟慮後，我意識到若要繼續向前邁進，將無法履行國會議員的職務，我認為這是正確的做法，也是選民應得的。」

脫歐 公投

上一則

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

下一則

印度在中印邊境部署1萬兵力 北京：不利和平與安寧

延伸閱讀

趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一

趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一
英國關切23條立法 中使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

英國關切23條立法 中使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利
英外相卡麥隆到訪福克蘭群島 阿根廷官員批「挑釁」

英外相卡麥隆到訪福克蘭群島 阿根廷官員批「挑釁」
慕尼黑會議╱台涉外人士：中欲消除台海國際水域定位

慕尼黑會議╱台涉外人士：中欲消除台海國際水域定位

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠

逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠
張學友出事了 遵循醫囑靜養 3場演唱會突喊卡

張學友出事了 遵循醫囑靜養 3場演唱會突喊卡
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所
自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我

自家後院遇黑熊 55歲婦病床上淚憶：牠壓我身上咬我