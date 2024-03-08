馬來西亞重啟隆新高鐵計劃 中企競標

馬來西亞政府宣布重啟首條跨國高鐵計劃。示意圖。（取材自pexels.com@Rohit Gangwar）

馬來西亞政府於3月8日宣布重啟首條跨國高鐵計劃——隆新高鐵。這是該國首條連接首都吉隆坡和鄰國新加坡 的高鐵線路。該項目早期版本曾因兩國政府未能達成協議而擱置。

據了解，目前已有7份方案提交給馬來西亞政府，其中包括由中國鐵建牽頭的團隊，韓國現代樂鐵公司，以及MMC集團、金務大集團、楊忠禮集團、WCT控股和成功集團等馬來西亞本土企業集團。值得注意的是，日本 公司在1月15日結束的意向書提交階段並未提交方案。

隆新高鐵項目在馬來西亞前總理納吉布執政期間首次提出。2016年12月，馬來西亞和新加坡就這條350公里長的線路達成協議，計劃2026年開通，把吉隆坡和新加坡兩個城市之間的旅行時間縮短到90分鐘左右，進一步促進跨境業務以及沿線地區的發展。當時，該項目估計耗資約170億美元，來自中國、日本、韓國和歐洲的公司都表示有興趣參與鐵路建設。

2018年，納吉布在大選落敗後，繼任的馬哈蒂爾政府並不認可這一項目。同年9月，馬哈蒂爾政府宣布隆新高鐵項目運營推遲到2031年1月。

2023年，據亞洲新聞台報道，馬來西亞尋求恢復隆新高鐵項目。