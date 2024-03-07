加拿大渥太華發生凶殺慘案 移民家庭六死一傷

加拿大首都渥太華6日發生一起已致6死1傷的凶殺案，受害者為移民家庭，已逮捕一名犯罪嫌疑人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mike Ralph）

加拿大 首都渥太華南郊3月6日晚間發生一起已致6死1傷的凶殺案。警方7日披露，已逮捕一名犯罪嫌疑人。

案發于渥太華南郊的巴爾黑文（Barrhaven）的一戶住所中。渥太華警方在6日晚近11時接警，抵達現場後確定了一名嫌犯並很快將其拘捕。這一過程中未發生衝突。

警方在該住所內發現6名遇害者和一名傷者，現已查清他們的身份。遇難者中有居住在此的一名35歲母親以及她的4個孩子，當中包括7歲的長子和3名分別為4歲、2歲和2個半月大的女兒。孩子們的父親受重傷，已被送往醫院，目前情況穩定。這戶人家是來自斯里蘭卡 的新移民 。

另一名遇害者是居住在此家庭的一位40歲男性熟人，他最近剛抵達加拿大。

警方逮捕一名19歲男性嫌犯，並對其作出6項一級謀殺罪和一項謀殺未遂罪指控。該嫌犯是一名據信曾在加拿大留學的斯里蘭卡人，亦居住于案發住所。嫌犯于7日下午首次出庭。

警方調查後發現，案中死傷均是使用利器造成，並非一度誤認為的槍擊。

警方正在調查嫌犯作案動機等細節；同時警方相信，這是一起針對無辜者的毫無意義的暴力行為，公共安全不存在持續風險。

渥太華市長薩特克利夫通過社交網絡平台表示，自己對此案深感悲慟。他形容這是渥太華「歷史上最令人震驚的暴力事件之一」。加拿大總理特魯多在多倫多對媒體回應表示，期望社區能像加拿大人一貫所做的那樣，對受影響的親友伸出援手。