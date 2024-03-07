我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意

川普廣告「拜登連任能活到2029？」 拜登團隊反嗆：病態又瘋狂

加拿大渥太華發生凶殺慘案 移民家庭六死一傷

中新社多倫多3月7日電
加拿大首都渥太華6日發生一起已致6死1傷的凶殺案，受害者為移民家庭，已逮捕一名犯罪嫌疑人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mike Ralph）
加拿大首都渥太華6日發生一起已致6死1傷的凶殺案，受害者為移民家庭，已逮捕一名犯罪嫌疑人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mike Ralph）

加拿大首都渥太華南郊3月6日晚間發生一起已致6死1傷的凶殺案。警方7日披露，已逮捕一名犯罪嫌疑人。 　　

案發于渥太華南郊的巴爾黑文（Barrhaven）的一戶住所中。渥太華警方在6日晚近11時接警，抵達現場後確定了一名嫌犯並很快將其拘捕。這一過程中未發生衝突。 　　

警方在該住所內發現6名遇害者和一名傷者，現已查清他們的身份。遇難者中有居住在此的一名35歲母親以及她的4個孩子，當中包括7歲的長子和3名分別為4歲、2歲和2個半月大的女兒。孩子們的父親受重傷，已被送往醫院，目前情況穩定。這戶人家是來自斯里蘭卡的新移民。 　　

另一名遇害者是居住在此家庭的一位40歲男性熟人，他最近剛抵達加拿大。 　　

警方逮捕一名19歲男性嫌犯，並對其作出6項一級謀殺罪和一項謀殺未遂罪指控。該嫌犯是一名據信曾在加拿大留學的斯里蘭卡人，亦居住于案發住所。嫌犯于7日下午首次出庭。 　　

警方調查後發現，案中死傷均是使用利器造成，並非一度誤認為的槍擊。 　　

警方正在調查嫌犯作案動機等細節；同時警方相信，這是一起針對無辜者的毫無意義的暴力行為，公共安全不存在持續風險。 　　

渥太華市長薩特克利夫通過社交網絡平台表示，自己對此案深感悲慟。他形容這是渥太華「歷史上最令人震驚的暴力事件之一」。加拿大總理特魯多在多倫多對媒體回應表示，期望社區能像加拿大人一貫所做的那樣，對受影響的親友伸出援手。

加拿大 斯里蘭卡 移民

上一則

引領走過西藏悲慘篇章 達賴喇嘛10大關鍵時刻

下一則

持續宵禁 海地政府宣佈延長首都區域緊急狀態

延伸閱讀

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題
巴塞爾協議新規 Fed擬讓步

巴塞爾協議新規 Fed擬讓步
銀行準備金門檻 傳將大幅降低

銀行準備金門檻 傳將大幅降低
Fed報告 金融穩定仍有弱點

Fed報告 金融穩定仍有弱點

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >