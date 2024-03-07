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普利茲克獎日摘冠第9人 山本理顯：建築應讓人快樂

中央社東京7日綜合外電報導
日本建築師山本理顯。（美聯社）
日本建築師山本理顯。（美聯社）

日本建築師山本理顯日前榮獲有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」（Pritzker Architecture Prize），今天他暢談「建築應讓人們感到快樂」。

法新社報導，情緒激動的山本理顯在東京告訴記者：「我的長期目標，就是設計出能為周圍的人帶來喜悅的建築，而不只是為了我的客戶而設計。」

78歲的他強忍淚水說：「現在看到你們這樣報導我，我感到（終於）能肯定自己是一位優秀的建築師了。」

山本理顯5日成為日本第9位普利茲克建築獎得主，該獎項被視為建築界最高榮譽，而且日本的得獎人數居全球之冠。

普利茲克建築獎評審指出，山本理顯獲獎「最重要的是，他提醒我們在建築中，如同在民主制度中，空間如何塑造必須由民眾共同決定」。

日本建築師山本理顯日前榮獲有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」。圖為山本理顯...
日本建築師山本理顯日前榮獲有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」。圖為山本理顯的建築作品，位於東京的美術博物館橫須賀美術館(Yokosuka Museum of Art)。（歐新社）

山本理顯的設計因促進人們接觸交流而備受讚譽，例如日本橫濱市子安小學的陽台連接每一間教室，鼓勵該校1000名小學生互相往來。

出生於中國北平（今北京）、在日本長大的山本理顯與台灣頗有淵源。根據建築學者王俊雄，他對台灣很熟悉，不僅十分欣賞已故前總統李登輝，也非常關心台灣政治局勢，和台灣關係密切。

山本理顯在台灣的作品包括與台灣大矩聯合建築師事務所合作、位於台北天母的建案「木蘭居」，以及近年與台灣石昭永建築師事務所聯手規劃的「桃園市立美術館母館」。

桃園市立美術館坐落青埔特區，母館以新穎的「山丘」造型為外觀，包含三個層次的空間—「箱空間」、「夾層空間」以及「山丘」外部坡面錯落的涼亭綠蔭、展望台、戶外平台等空間，儘管尚未完工，已經備受外界期待。

日本 美術館 諾貝爾獎

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