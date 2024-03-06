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海地幫派頭目：若總理不下台 海地將陷內戰

香港中通社3月7日電
海地幫派組織頭目對媒體表示，如果海地過渡政府總理亨利不辭職，海地將陷入內戰。圖為太子港武裝軍人。（路透社）
海地幫派組織頭目對媒體表示，如果海地過渡政府總理亨利不辭職，海地將陷入內戰。圖為太子港武裝軍人。（路透社）

海地幫派組織頭目吉米·謝里齊爾（Jimmy Cherisier）當地時間5日對媒體表示，如果海地過渡政府總理亨利不辭職，海地將陷入內戰。

海地原定於今年2月7日前舉行大選，但未如期舉行，引發社會不滿。2月29日起，海地多個幫派組織襲擊太子港的警察局、警察學院等機構以及國際機場等公共設施，要求過渡政府總理亨利下台。海地政府3月3日晚發布公報，宣布首都太子港所在的西部省進入為期72小時的緊急狀態。與此同時，海地的鄰國也開始加強防禦，一些國家要求其駐海地使館工作人員開始撤離。

聯合國稱，海地約有9000名國家警察，為海地全國超過1100萬人提供安全保障。然而，他們經常被幫派壓制，並丟失武器。據估計，目前黑幫組織已控制著太子港80%的地區。

英國《衛報》報道稱，在騷亂日益嚴重的情況下，包括總理亨利在內的高級官員並不在國內。報道稱，作為從武裝團夥手中奪回國家控制權的最新舉措，亨利上周飛往肯尼亞簽署了一項協議，引入1000名肯尼亞警察以幫助打擊黑幫勢力。鑒於海地國內安全風險日益增加，亨利目前是否會返回海地，還是試圖人在國外平息事態，目前還不確定。

據美國《邁阿密先驅報》報道，白宮官員日前表示，不會派遣美國軍隊前往海地，幫助海地警方應對迅速演變的這場安全危機。報道稱，在作出這一決定之前，美國和海地外交官員進行了72小時的溝通，提出了緊急部署美國特種部隊應對危機的可能性，理由是擔心由肯尼亞領導的多國安全支持特派團無法及時部署以應對危機。

白宮 緊急狀態 聯合國

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