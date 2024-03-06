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納瓦尼遺孀號召 總統投票日展現抗議聲量

中央社華沙6日綜合外電報導
納瓦尼遺孀尤莉雅。(美聯社)
納瓦尼遺孀尤莉雅。(美聯社)

已故俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅今天號召同胞，在本月稍晚登場的大選投票日，以在投票所外大排長龍、在選票寫上「納瓦尼」等方式，向總統普亭表達抗議。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）上個月在北極圈內的監獄猝逝後，尤莉雅（Yulia Navalnaya）就承諾持續推動亡夫遺志並且對抗克里姆林宮。

俄羅斯將於15日至17日舉行總統大選，71歲的普亭（Vladimir Putin）已經掌權24年，這次以獨立候選人之姿爭取連任，可望壓倒性勝選，取得另一個6年任期。

尤莉雅在今天發布的YouTube影片中支持試圖塞爆投票所的倡議說：「我們必須利用投票日證明我們存在而且聲勢浩大。」

她還說：「我們必須同一天、同一時間去投票所，也就是3月17日中午12時。接下來呢？你可以自行選擇。你可以投票給除了普亭以外的任何候選人，你可以投無效票，也可以用大寫字母寫上『納瓦尼』。」

她把這場總統大選稱之為「騙局」，表示普亭可以「操弄任何他想要的結果」。但如果投票日當天反抗行動聲勢浩大，可能會把克宮給嚇壞。

這項倡議的支持者希望這會是俄羅斯人向克宮表達抗議一項合法而且安全的方式。

投票 普亭 納瓦尼

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