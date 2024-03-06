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歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

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歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

編譯盧思綸／即時報導
世界衛生組織5日證實歐洲爆發致命「鸚鵡熱」，奧地利、丹麥、德國、瑞典和荷蘭紛傳病例，目前已經造成5人死亡。(美聯社)
世界衛生組織5日證實歐洲爆發致命「鸚鵡熱」，奧地利、丹麥、德國、瑞典和荷蘭紛傳病例，目前已經造成5人死亡。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，世界衛生組織（WHO）5日證實歐洲爆發致命「鸚鵡熱」，奧地利、丹麥、德國、瑞典和荷蘭紛傳病例，目前已經造成5人死亡。

鸚鵡熱又稱「飼鳥病」，病原是披衣菌，大多出現在野生和寵物鳥及家禽，而感染鳥類未必能從外觀察覺，不過其呼吸和排泄中帶有病毒。

世衛指出，歐洲在2023年爆發鸚鵡熱疫情，並且一直持續到今年，而最近幾起案例都有接觸受感染的寵物或野鳥的歷史。

奧地利每年平均2例，去年證實出現14例，今年截至3月4日又新增4例；丹麥至2月27日共計23人染病，其中17人住院，4人死亡。

德國和瑞典均出現十幾起病例，荷蘭從去年12月底至2月底共計21例，是2023年同期的2倍，其中1人死亡。

美國疾病管制暨預防中心指出，鸚鵡熱主要傳染途徑是人類吸入受污染的飛沫或塵土而感染，如果被病鳥咬傷或有嘴對嘴接觸也會受到感染。

鸚鵡熱不會通過食用受感染的動物而傳播；另外研究顯示，人對人的傳染是有可能的，但機率不大。

多數鸚鵡熱病情較輕微，在染病後5到14天內發病，症狀包括頭痛、肌肉痠痛、乾咳、發燒和發冷。抗生素可治療，且鮮少對人類造成致命傷害。

對此世衛表示將持續監控鸚鵡熱疫情，同時提醒醫師多加注意感染情況，並警示寵物鳥飼主保持鳥籠乾淨、做好相關衛生清潔。

世衛 瑞典 疫情

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