放狗咬人、毆打生殖器…UN報告：獄卒虐待巴勒斯坦囚犯

聯合國內部調查報告曝光，千名獲釋的巴勒斯坦囚犯稱拘留和審訊時遭嚴重虐待，對此國防軍駁斥虛假說詞。圖為巴勒斯坦被拘捕者遭以軍矇眼並送往審訊。（美聯社）

英國衛報報導，一份聯合國 內部調查報告曝光，千名獲釋的巴勒斯坦 囚犯稱拘留和審訊時遭嚴重虐待，包括性侵害、鈍器毆打、放狗咬人，有人甚至被逼坐上電子探針導致肛門燒傷，最終因傷口感染不治身亡；對此國防軍以書面聲明駁斥虛假說詞。

該份報告由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）撰寫，訪談去年12月從克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）獲釋的1002名巴勒斯坦囚犯。目前預估還有超過4000名巴勒斯坦人被關在以色列 設在加薩的拘留中心，包括兒童。

聯合國正在針對巴勒斯坦囚犯指控進行兩項調查，但是迄今為止相關指控尚未獲得證實。

獲釋囚犯稱，以色列獄卒「藉由毆打和其他虐待與威脅手段逼供和獲取行動情報」。

UNRWA報告指出，「據報，被拘補者被用卡車載到臨時大型『軍營』，每個軍營可容納100至120人，他們被關在裡面，並在附近接受審訊。」

報告提到，最嚴重的虐待行為往往發生在拘留和審訊中心，然後他們才被轉移到以色列監獄。

以色列國會今年1月通過立法，允許國安機構在不提供律師的情況下將被拘補者關押180天。

報告指出，「其中的不當對待包括肢體暴力、強迫長時間維持單一姿勢、威脅傷害被拘捕者及其家屬、放狗攻擊、命令學動物或被人便溺、製造過度噪音、拒絕提供飲食和如廁、禁止祈禱、長時間上銬導致開放傷口和擦挫傷。」

受訪者描述，「毆打包括用金屬棒、槍托和靴子鈍器擊打頭部、肩膀、腎臟、頸部、背部和腿部，部分情況下更造成肋骨骨折、肩關節分離和持久性損傷」，「有些人被關到籠子裡然後受到狗的攻擊，包括小孩在內，有的人被放出來以後身上還能看見狗咬傷的疤。」

除此之外，許多被拘捕者遭到性暴力對待，不過並未提及強暴。一些女性被拘捕者表示被蒙住眼睛時遭到士兵觸摸身體部位，還有部分男性囚犯的生殖器遭毆打。

報告提到，「一名被拘捕者被命令坐在電子探針，造成肛門燒傷，幾周後依然可見傷疤」，「他還說有一個人也受到同樣的虐待，最後因為傷口感染死掉」。

報告中的指控無法獲得獨立驗證，可是和衛報獲得的說法及人權團體蒐集的資料相符。

對於聯合國報告內容，以色列國防軍全面否認，「拘留或審訊期間施虐違背國防軍價值觀及命令，因此是明令禁止的」。

書面聲明補充，「國防軍否認拘留設施中被拘捕者受虐的籠統且未經證實的說法，企圖用虛假說詞將哈瑪斯以強暴作為戰爭工具畫上等號。」