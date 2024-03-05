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紐西蘭空軍專機又故障 總理改搭客機赴澳參加東協峰會

中央社威靈頓5日綜合外電報導
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。（路透）
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。（路透）

紐西蘭總理盧克森今天被迫搭乘商業航班，前往澳洲參加領袖峰會，因為空軍專機發生起落架故障的問題。

盧克森（Christopher Luxon）的辦公室表示，由於紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）的波音757專機在起飛前最後一刻出現故障，總理改搭清晨從威靈頓（Wellington）起飛的定期航班前往澳洲。

盧克森一行人是搭乘紐西蘭航空公司（Air New Zealand）的航班。他在跨入政壇之前曾在這家航空公司擔任執行長長達7年時間。

盧克森計畫飛往墨爾本，參加東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit），並在峰會場邊會晤東南亞國家和主辦國領袖。

國防軍發言人表示，飛行前的檢查發現前起落架系統出現故障，「目的是儘快排除故障。」

發言人還說，由於國防軍2架波音757飛機中的第2架因事先排定的維修作業而留在基督城（Christchurch），暫時無法飛行，紐西蘭皇家空軍（Royal New Zealand Air Force, RNZAF）正應要求研究盧克森明天返國時的備用方案。

實際上，紐國官員專機的可靠性已不是首度受到質疑。

去年時任紐國總理的希金斯（Chris Hipkins）率團訪問北京時，也曾安排1架備用757型飛機飛往中國，以作為故障備用計畫。當時身為反對黨領袖的盧克森還批評了這種做法。

軍方的2架波音757自2003年開始服役。紐國國防部長柯林斯（Judith Collins）說，這2架飛機的使用年限還有4年，但目前已有更新計畫。

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