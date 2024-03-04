以色列再控UN救濟機構僱用逾450名「恐怖分子」

以色列 軍方今天指控聯合國 近東巴勒斯坦難民救濟工作署在加薩 僱用「超過450名恐怖分子」，稱這些人隸屬「哈瑪斯」（Hamas）等武裝組織，以方已與聯合國分享情資。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在加薩人道救援工作上扮演核心角色。多個援助團體紛紛警告，以色列與哈瑪斯交戰近5個月，加薩的饑荒已迫在眉睫。

綜合法新社和路透社報導，以色列軍方聲明表示：「根據情資，超過450名隸屬加薩走廊（Gaza Strip）恐怖組織的恐怖分子也受僱於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署，主要來自哈瑪斯。」

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者：「超過450名UNRWA僱員是加薩恐怖組織的軍事特工。超過450人。這不只是巧合，而是有系統的。不能光說『我們不知情』就了事…我們已將這些資訊和進一步的情資傳給國際夥伴們，包括聯合國。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在以色列占領的巴勒斯坦地區、黎巴嫩、約旦和敘利亞約僱用3萬人，其中約1萬3000人在加薩走廊經營學校、診所和其他社會服務機構，並提供人道援助。

聯合國表示，目前約有3000人還在加薩提供援助，當地有57萬6000人處於饑荒邊緣，相當於加薩走廊總人口的1/4。

以色列軍方還公布所謂「一名在UNRWA學校教阿拉伯語的恐怖分子」的錄音檔，稱他「自述（在去年10月7日哈瑪斯突襲時）進入以色列領土，並宣稱挾持以色列女性人質」。法新社無法獨立確認這份聲明所述內容。

以色列指控UNRWA有十多名僱員涉入哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部的事件，使得這個聯合國機構陷入爭議。

在以色列提出指控後，美國、英國、德國、日本等多國已暫停資助UNRWA。但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本月1日表示，將挹注5000萬歐元（約新台幣17億元）資金。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）曾說，以色列指控他的前僱員，卻沒有出示證據。聯合國已開除以色列指控的工作人員，並展開內部調查。

以色列軍方今天提出新的指控，拉扎里尼也正好準備在聯合國大會上為UNRWA辯護。他在寫給大會主席的信中說，UNRWA執行任務的能力「受到嚴重威脅」，呼籲成員國「為維持（UNRWA）提供必要的政治支持」。

拉扎里尼在聯合國大會上說：「解散UNRWA是短視之舉。這麼做會犧牲一整代兒童，埋下仇恨、憤怒和未來衝突的種子。」

他還說，UNRWA正面對一場蓄意的聯合行動，目的是破壞這個機構，最終讓它停止運作。