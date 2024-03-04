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以色列再控UN救濟機構僱用逾450名「恐怖分子」

中央社／耶路撒冷4日綜合外電報導

以色列軍方今天指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在加薩僱用「超過450名恐怖分子」，稱這些人隸屬「哈瑪斯」（Hamas）等武裝組織，以方已與聯合國分享情資。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在加薩人道救援工作上扮演核心角色。多個援助團體紛紛警告，以色列與哈瑪斯交戰近5個月，加薩的饑荒已迫在眉睫。

綜合法新社和路透社報導，以色列軍方聲明表示：「根據情資，超過450名隸屬加薩走廊（Gaza Strip）恐怖組織的恐怖分子也受僱於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署，主要來自哈瑪斯。」

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者：「超過450名UNRWA僱員是加薩恐怖組織的軍事特工。超過450人。這不只是巧合，而是有系統的。不能光說『我們不知情』就了事…我們已將這些資訊和進一步的情資傳給國際夥伴們，包括聯合國。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在以色列占領的巴勒斯坦地區、黎巴嫩、約旦和敘利亞約僱用3萬人，其中約1萬3000人在加薩走廊經營學校、診所和其他社會服務機構，並提供人道援助。

聯合國表示，目前約有3000人還在加薩提供援助，當地有57萬6000人處於饑荒邊緣，相當於加薩走廊總人口的1/4。

以色列軍方還公布所謂「一名在UNRWA學校教阿拉伯語的恐怖分子」的錄音檔，稱他「自述（在去年10月7日哈瑪斯突襲時）進入以色列領土，並宣稱挾持以色列女性人質」。法新社無法獨立確認這份聲明所述內容。

以色列指控UNRWA有十多名僱員涉入哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部的事件，使得這個聯合國機構陷入爭議。

在以色列提出指控後，美國、英國、德國、日本等多國已暫停資助UNRWA。但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本月1日表示，將挹注5000萬歐元（約新台幣17億元）資金。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）曾說，以色列指控他的前僱員，卻沒有出示證據。聯合國已開除以色列指控的工作人員，並展開內部調查。

以色列軍方今天提出新的指控，拉扎里尼也正好準備在聯合國大會上為UNRWA辯護。他在寫給大會主席的信中說，UNRWA執行任務的能力「受到嚴重威脅」，呼籲成員國「為維持（UNRWA）提供必要的政治支持」。

拉扎里尼在聯合國大會上說：「解散UNRWA是短視之舉。這麼做會犧牲一整代兒童，埋下仇恨、憤怒和未來衝突的種子。」

他還說，UNRWA正面對一場蓄意的聯合行動，目的是破壞這個機構，最終讓它停止運作。

以色列 聯合國 加薩

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