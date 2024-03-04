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印度2023年火車追撞意外調查：駕駛分心看球賽

中央社新德里4日專電
印度鐵路部長衛士納指出，肇事火車的正駕駛與副駕駛當時都在用手機看板球賽，以致未注意到停車燈號。(路透資料照)
印度鐵路部長衛士納指出，肇事火車的正駕駛與副駕駛當時都在用手機看板球賽，以致未注意到停車燈號。(路透資料照)

印度東部安德拉省去年10月發生客運火車相撞意外，造成14人罹難、50餘人受傷。印度媒體今天引述印度鐵路部官員說，火車駕駛員分神用手機觀看板球賽釀禍。

2023年10月29日，一列載客火車因故障而停在安德拉省（Andhra Pradesh）維沙哈巴南縣（Visakhapatnam）一座小鎮，結果遭一列特快火車從後方撞上。

印度「鑄幣報」（Mint）今天報導，印度鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）指出，肇事火車的正駕駛與副駕駛當時都在用手機看板球賽，以致未注意到停車燈號。

當天世界盃板球賽正在印度舉行，由地主印度隊對戰英國隊。

追撞事件造成14人罹難，包括肇事火車的正駕駛與副駕駛在內，另有50餘人受傷。

衛士納說，中央政府將安裝系統偵測駕駛員的注意力，防止類似事件再次發生。

另一方面，印度2月25日發生一列貨運火車在無人駕駛情況下滑行80多公里的離奇事件，印度鐵路公司（Indian Railways）最近宣布開除4名失職員工。

調查報告說，火車工作人員中途停下買奶茶喝，但忘記啟動制動系統。火車因處於下坡路段，於是開始滑行，直到鐵路員工以沙包及其他障礙物將它攔停為止。

幸運的是，無人在這起火車自走事件中傷亡，但有12班次列車因而延誤。

印度東部安德拉省去年10月發生客運火車相撞意外，造成14人罹難、50餘人受傷。(...
印度東部安德拉省去年10月發生客運火車相撞意外，造成14人罹難、50餘人受傷。(美聯社)

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