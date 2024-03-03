休戰新一輪協商 哈瑪斯、美國、卡達代表團抵埃及

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」與卡達、美國的代表團已抵達埃及，準備以加薩戰爭休戰為目標，進行「新一輪協商」。圖為一輛吉普車在加薩地帶行駛。(路透)

埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）今天報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯 」與卡達、美國的代表團已抵達埃及，準備以加薩 戰爭休戰為目標，進行「新一輪協商」。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列 所引發的戰爭已持續將近5個月，幾周以來，埃及、卡達、美國政府持續斡旋談判希望讓戰鬥暫停。

它們的目標是在下周穆斯林神聖月份齋戒月（Ramadan）開始前達成休戰，但之前的談判接連失敗打擊了希望。

協商聚焦的提案內容包括：暫停戰鬥6周；哈瑪斯釋放人質，交換以色列釋放獄中巴勒斯坦囚犯；擴大運送援助品等。

路透報導，據悉哈瑪斯代表團為首人士，是哈瑪斯在加薩的副首長哈雅（Khalil al-Hayya）。

熟知談判的巴勒斯坦官員被問到是否即將達成協議時告訴路透，距離敲定協議還早得很。

預計以色列代表團也將抵達開羅參與談判。

哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動史無前例的攻擊，根據法新社統計官方數據結果，那次攻擊共造成約1160人喪命，且絕大多數是平民。

加薩的武裝分子也擄走250名人質，根據以色列說法，目前還有130人遭劫持，其中31人推測已經死亡。

加薩衛生部今天通報，以色列對加薩的報復攻勢已造成3萬410人喪命，當中絕大多數是婦孺。