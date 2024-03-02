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防禦中俄太空戰 日、韓加入北約國家 參與法國2024年太空演習

編譯盧思綸／即時報導
日本和南韓將加入英美德等北約成員國行列，共同參與法國2024年太空演習「AsterX 24」，因應俄羅斯和中國對通訊衛星構成的可能威脅。(取材自法國國防部)
日本和南韓將加入英美德等北約成員國行列，共同參與法國2024年太空演習「AsterX 24」，因應俄羅斯和中國對通訊衛星構成的可能威脅。(取材自法國國防部)

日經亞洲報導，日本和南韓將加入英美德等北約成員國行列，共同參與法國2024年太空演習「AsterX 24」，因應俄羅斯和中國對通訊衛星構成的可能威脅。

法國航太軍將在3月3日至15日於西南部城市土魯斯（Toulouse）舉行太空演習「AsterX 24」，而日本和南韓是本次演習中唯二的東亞國家，其他參與國家包括德國、義大利、西班牙、葡萄牙、比利時、波蘭、英國、美國、加拿大等北約成員國，以及奧地利、阿拉伯聯合大公國與澳洲。

太空演習AsterX自2021年起每年舉行一次，過去一直僅限美國和歐洲國家參與；日本自衛隊於2022年取得觀察員身分，今年將派出兩名自衛隊成員參與演習。

法國軍方表示AsterX 24將評估當前和未來威脅，模擬地緣政治下的全方位太空戰爭。

類似戰爭模擬反映西方列強憂心俄國可能發動的網路攻擊，誠如法國、德國和波蘭等國外交部才在上個月發表共同聲明，「俄國正在藉由假訊息、網路攻擊和政治干預等混合行動針對我們，目的是在民主社會撒下分裂的種子」，「這是對歐洲-大西洋洲區域國家安全與和平穩定最重大且直接的威脅」。

除此之外，面對中國極力建設以衛星為基礎的通訊網路以成為太空強國，日本也意識到加強太空和網路防禦的迫切需求。北京政府一直以來遭控是針對日本和美國網路攻擊的幕後黑手。

對此，日本自衛隊也在2022年3月成立「宇宙作戰群」（Space Operations Group），目的是監控衛星和太空殘骸，並在2023年6月公布首個宇宙安全計畫（ Space Security Initiative），「確立未來十年的宇宙安全目標與策略」。

日本和北約去年7月確定敲定「訂製夥伴關係計畫」，目標強化網路防衛、假訊息防制、太空安全保障、人工智慧使用與量子技術等16項重點領域共同合作。

太空 日本 北約

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