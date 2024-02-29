我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛到一半「擋風玻璃破裂」 美國航空航班緊急迫降波士頓機場

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

加拿大前總理穆龍尼84歲辭世 任內達成美加自貿協定

中央社／渥太華29日電即時報導
加拿大前總理穆龍尼29日辭世，享壽84歲。圖為他2021年的照片。（路透）
加拿大前總理穆龍尼29日辭世，享壽84歲。圖為他2021年的照片。（路透）

加拿大前總理穆龍尼（Brian Mulroney）今天辭世，享壽84歲。穆龍尼昔日與美國達成自由貿易協定為世人稱道，卻因爆出與軍火商進行不當商業交易，導致名聲受損。

路透報導，穆龍尼的女兒卡洛琳（Caroline Mulroney）今天在社群媒體平台X發文說，穆龍尼安詳過世，家人隨侍在側。

卡洛琳去年8月底曾在社媒發文指出，穆龍尼8月曾進行心臟手術，並在去年早些時候接受攝護腺癌治療。

穆龍尼昔日由企業律師轉型為商人，後來帶領中間偏右的進步保守黨（Progressive Conservatives）在1984年大選取得歷史性勝利，打敗皮耶（Pierre Trudeau）的自由黨（Liberal Party）。

皮耶的兒子是加拿大現任總理杜魯多（Justin Trudeau）。杜魯多在社群媒體上發文為穆龍尼過世致哀，感念他畢生奉獻社稷。

穆龍尼是一位具公開演說天賦和熟練手腕的政治人物。他執政時試圖效仿美國前總統雷根（Ronald Reagan）和英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）時期的保守傾向作為，推動稅務改革和出售政府資產等。

他執政9年，因1988年「加美自由貿易協定」（Canada-United States Free Trade Agreement）談判而著名，這幫助提升加拿大出口，並於1991年課徵商品和服務稅。這項課稅措施在政治上極不受歡迎，但有助解決政府財政問題。

在穆龍尼執政期間，部分公營企業被出售，包括加拿大航空公司（Air Canada）。

穆龍尼1993年在支持度創新低之際辭職。他所屬的進步保守黨在當年選舉僅取得國會下議院295席中的2席，成為加拿大史上最大敗選，而且從未恢復執政。

離開政治圈後，穆龍尼重拾法律業務，成為諾頓羅氏富布賴特律師事務所（Norton Rose Fulbright）合夥人。

1995年一封信函披露，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）指控穆龍尼在1988年出售空中巴士（Airbus）飛機給加航的交易案中，向德裔加拿大籍軍火商施瑞柏（Karlheinz Schreiber）收取回扣。穆龍尼控告自由黨政府，於1997年勝訴獲得道歉和賠償。

然而在2010年，針對此事的調查得出結論，穆龍尼確實與施瑞柏有不當業務往來。穆龍尼告訴調查人員，這些款項沒有任何違法行為，但為收了錢公開道歉。

他2007年表示：「我人生第2大錯誤就是收了施瑞柏付的現金，要怪只能怪自己。我人生迄今最大錯誤就是當初同意被介紹給施瑞柏。」

加拿大 杜魯多 社群媒體

上一則

加薩物資站逾112死 有人稱遭槍殺、有人說是被車輾

延伸閱讀

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
印度家庭1家4口偷渡凍死加拿大邊境 走私主嫌2年後落網

印度家庭1家4口偷渡凍死加拿大邊境 走私主嫌2年後落網
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑