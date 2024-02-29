加拿大前總理穆龍尼84歲辭世 任內達成美加自貿協定

加拿大前總理穆龍尼29日辭世，享壽84歲。圖為他2021年的照片。（路透）

加拿大 前總理穆龍尼（Brian Mulroney）今天辭世，享壽84歲。穆龍尼昔日與美國達成自由貿易協定為世人稱道，卻因爆出與軍火商進行不當商業交易，導致名聲受損。

路透報導，穆龍尼的女兒卡洛琳（Caroline Mulroney）今天在社群媒體 平台X發文說，穆龍尼安詳過世，家人隨侍在側。

卡洛琳去年8月底曾在社媒發文指出，穆龍尼8月曾進行心臟手術，並在去年早些時候接受攝護腺癌治療。

穆龍尼昔日由企業律師轉型為商人，後來帶領中間偏右的進步保守黨（Progressive Conservatives）在1984年大選取得歷史性勝利，打敗皮耶（Pierre Trudeau）的自由黨（Liberal Party）。

皮耶的兒子是加拿大現任總理杜魯多 （Justin Trudeau）。杜魯多在社群媒體上發文為穆龍尼過世致哀，感念他畢生奉獻社稷。

穆龍尼是一位具公開演說天賦和熟練手腕的政治人物。他執政時試圖效仿美國前總統雷根（Ronald Reagan）和英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）時期的保守傾向作為，推動稅務改革和出售政府資產等。

他執政9年，因1988年「加美自由貿易協定」（Canada-United States Free Trade Agreement）談判而著名，這幫助提升加拿大出口，並於1991年課徵商品和服務稅。這項課稅措施在政治上極不受歡迎，但有助解決政府財政問題。

在穆龍尼執政期間，部分公營企業被出售，包括加拿大航空公司（Air Canada）。

穆龍尼1993年在支持度創新低之際辭職。他所屬的進步保守黨在當年選舉僅取得國會下議院295席中的2席，成為加拿大史上最大敗選，而且從未恢復執政。

離開政治圈後，穆龍尼重拾法律業務，成為諾頓羅氏富布賴特律師事務所（Norton Rose Fulbright）合夥人。

1995年一封信函披露，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）指控穆龍尼在1988年出售空中巴士（Airbus）飛機給加航的交易案中，向德裔加拿大籍軍火商施瑞柏（Karlheinz Schreiber）收取回扣。穆龍尼控告自由黨政府，於1997年勝訴獲得道歉和賠償。

然而在2010年，針對此事的調查得出結論，穆龍尼確實與施瑞柏有不當業務往來。穆龍尼告訴調查人員，這些款項沒有任何違法行為，但為收了錢公開道歉。

他2007年表示：「我人生第2大錯誤就是收了施瑞柏付的現金，要怪只能怪自己。我人生迄今最大錯誤就是當初同意被介紹給施瑞柏。」