孟加拉首都7層建築大火 至少43死、逾40人傷

孟加拉首都達卡（Dhaka）一棟7層樓建物2月29日晚間發生大火，該國衛生部長稱，已造成至少43人罹難，另有逾40人受傷。(美聯社)

孟加拉首都達卡（Dhaka）一棟7層樓建物2月29日晚間發生大火，該國衛生部長稱，已造成至少43人罹難，另有逾40人受傷。

BBC引述當地媒體報導，當地時間晚間10時左右，首都達卡市貝里路（Bailey Road）一間熱門印度 香飯餐廳「Kacchi Bhai」突然起火，火勢迅速向建物其他樓層蔓延，導致數十人受困。消防官員指出，火勢已獲得控制，起火原因尚待調查。

孟加拉衛生部長森恩（Samanta Lal Sen）表示，至少33人於達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）被宣布死亡，包括婦女和孩童。鄰近一間燒燙傷醫院則有至少10人死亡，另有數十人被送往那裡接受治療。

消防局的聲明指出，共有75人獲救生還。起火建築除了餐廳外，還有幾間服飾店和手機專賣店。

法新社報導，一名叫作沙赫（Sohel）的餐廳經理受訪表示：「我們看到濃煙從樓梯竄上來的時候，人在6樓......很多人往樓上衝。我們用輸水管爬下樓，有些人往樓下跳時受傷。」

另一名倖存者阿爾塔夫（Mohammad Altaf）則告訴路透，他因破窗驚險逃離火場，並指他的兩名同事熱心幫助人們疏散，卻都不幸罹難。

由於缺乏消防意識、枉顧安全法規，孟加拉的公寓、商辦和工廠時常發生火災。