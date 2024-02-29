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加薩衛生部：以軍對平民開火至少104死 以：卡車被包圍

編譯周辰陽／即時報導
這張照片擷取自以色列軍隊29日公布影像，顯示以軍所稱加薩市民眾包圍援助卡車。(截自YouTube)
這張照片擷取自以色列軍隊29日公布影像，顯示以軍所稱加薩市民眾包圍援助卡車。(截自YouTube)

巴勒斯坦加薩走廊的衛生部表示，加薩市西部一條街道29日發生了一起混亂事件，以軍部隊在饑餓的巴勒斯坦平民聚集於糧食援助卡車周圍之際開火，至少104人死亡、760人受傷。

CNN無法獨立證實巴方發布的死傷數字。根據報導，當以軍戰車與無人機開始朝著人群開火時，民眾已擠滿剛抵達的援助卡車周圍，希望能取得食物。

以國一位官員告訴CNN，以軍確實對包圍援助卡車的人群動用實彈，原因是「群眾以對官兵構成威脅的方式接近，他們用實彈回應威脅，此事件正接受審查」。目擊者指出，援助卡車試圖逃離該區，意外衝撞其他人，造成進一步的死傷。

影片來源：YouTube FOX

三名醫師證實，合計53名罹難者分別送到了他們服務的醫院。因為許多遺體與人群仍在街上，救護車遭瓦礫擋住去路而難以抵達需要救援之處，死傷人數預計還會增加。

以軍回應CNN時表示，事件正接受審查，「今天凌晨，在入境的人道援助卡車進入加薩走廊北部時，加薩人包圍卡車，劫掠正在運送的物資。在此事件中，數十名加薩居民因推擠和踐踏而受傷」。

國際樂施會在社群媒體平台「X」發文譴責此次攻擊，稱「以色列讓平民挨餓後刻意鎖定他們，公然違反國際人道主義法跟人性」。

加薩 巴勒斯坦 社群媒體

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