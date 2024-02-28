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納瓦尼葬禮訂3/1舉行 遺孀憂俄國警方逮捕參加者

中央社莫斯科28日綜合外電報導
納瓦尼的葬禮預計3月1日在莫斯科南部一座教堂公開舉行。（路透）
納瓦尼的葬禮預計3月1日在莫斯科南部一座教堂公開舉行。（路透）

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友今天表示，納瓦尼的葬禮預計3月1日在莫斯科南部一座教堂公開舉行。

法新社報導，納瓦尼在北極監獄過世超過1周後，俄國當局24日終於將納瓦尼的遺體交還其母。納瓦尼盟友表示，俄國政府企圖阻止家屬為納瓦尼舉行公開葬禮。

他們今天在社群平台X發文說：「亞歷塞依（納瓦尼）的喪禮，訂於3月1日下午2時在瑪麗諾區（Maryino）的『聖母撫慰我的悲傷』（Mother of God Quench My Sorrows）教堂舉行。請提前到場。」

他們表示，納瓦尼將下葬於附近的波瑞索夫（Borisov）墓園。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）表示，她擔心丈夫葬禮可能會因為政府的逮捕行動而中斷。她告訴歐洲議會（European Parliament）：「我不確定葬禮能否和平地進行，或者警察是否會逮捕前來和我丈夫道別的人。」

納瓦尼的團隊透露，由於克里姆林宮擔心公開的葬禮可能會演變為群眾支持納瓦尼的運動，因此難以覓得願意主持葬禮儀式的教堂。

至於葬禮的細節，以及多少人獲准參加，目前還不清楚，俄國官員也未對此做出立即回應。

路透社報導，俄國當局如何管控參加葬禮的群眾，目前還不清楚。

但從過去納瓦尼支持者的集會來判斷，俄國當局這次可能在葬禮現場部署大批警力，並將依示威抗議法規， 驅散任何當局視為類似政治示威的活動。

納瓦尼 俄國 監獄

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