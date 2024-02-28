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納瓦尼遺孀歐洲議會演說 矢志實現亡夫夢想

中央社布魯塞爾28日專電
俄國反對派領導人納瓦尼遺孀尤莉雅今天在歐洲議會大會發表演說。(美聯社)
俄國反對派領導人納瓦尼遺孀尤莉雅今天在歐洲議會大會發表演說。(美聯社)

俄國反對派領導人納瓦尼遺孀尤莉雅今天在歐洲議會大會發表演說，令全場議員動容並起立鼓掌達2分鐘。她矢志完成亡夫夢想，並說：「我的丈夫永遠看不到俄羅斯的美麗未來，但我們必將看見。」

歐洲議會（European Parliament）今天邀請俄國反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）在史特拉斯堡的大會期間演說。俄國官方16日宣布納瓦尼在北極獄中去世。

議長梅特索拉（Roberta Metsola）表示，納瓦尼代表自由俄國的希望，歐洲議會嚴厲譴責他的被害身亡，並要求國際司法調查追究。

尤莉雅在全場議員起立鼓掌中走向演講台，先深嘆一口氣再開始敘述當俄國總統普亭（Vladimir Putin）第一次試圖殺害納瓦尼後，納瓦尼與她在德國南部休養，期間一家人曾到史特拉斯堡旅行，但如今重訪此地，丈夫卻已不在。

她說，俄烏戰爭2年來，西方援助武器、金錢、對俄制裁⋯⋯所有手段都用上了卻仍沒用，普亭看似無法被打敗，許多人擔心地問她還能有何幫助？尤莉雅以納瓦尼為例，他在普亭各種封鎖之下仍成為最知名的反對運動者，因為他是政治上的發明家。

尤莉雅說，要打倒普亭，不能把他當作政治人物，而是組織犯罪幫派的領導人，是「血腥的怪物」，因此對抗普亭所需的政治創意，不能從政治競爭的角度來想，而是要思考如何打倒犯罪集團。

「如果你真的想要擊敗普亭，請停止焦慮，成為發明家」，她並強調數百萬的俄羅斯人反對這場戰爭也反對普亭，「請與我們一起奮鬥，普亭必須要向他對我的國家和鄰國所做所為負責」。

身著黑白相間素服的尤莉雅臉色慘白，演說中數度停下來嘆氣並不時眼眶泛淚，使許多在場議員動容。她在結尾時說，亡夫已永遠看不到俄國的美麗未來，但她將盡全力使納瓦尼的夢想成真。

她說：「邪惡終將倒下，美麗的未來將會到來」。

普亭 納瓦尼 俄國

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