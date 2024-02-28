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熱浪席捲 野火蔓延 澳洲東南部數萬居民撤離

中央社／雪梨28日綜合外電報導
維多利亞州3萬居民被要求撤離。（歐新社）
維多利亞州3萬居民被要求撤離。（歐新社）

澳洲東南部數以萬計居民今天被告知撤離，當局表示，強烈的熱浪可能讓維多利亞州（Victoria）面臨4年來最嚴重的野火進一步蔓延。

路透報導，當局已針對維多利亞州大部分地區發布極端火災評級，西部維莫拉（Wimmera）地區的級別更來到最高的災難級。人口約5萬6000人的密杜拉市（Mildura）氣溫可能達到攝氏45度。

官員點名多座鄉鎮可能受到火災影響，敦促當地約3萬居民在今天上午之前撤離。

維多利亞州鄉村消防局（Country Fire Authority）局長赫弗南（Jason Heffernan）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「今天對消防員來說，將是非常具有挑戰性的一天。今天是社區可能需要在很短的時間內立即採取行動的日子之一。」

墨爾本以西95公里處的巴拉瑞特市（Ballarat）附近，數百名消防員仍在與大火搏鬥。這場大火自22日開始，已摧毀6棟房屋、燒死家畜並延燒超過2萬公頃。

一股熱浪將從澳洲內陸席捲而來，穿過維多利亞州，然後可能在明天向東轉移到新南威爾斯州（New South Wales）。包括墨爾本在內的多個城市實施了全面火災禁令。

赫弗南說，旱天雷可能會引發新的火災，預計今天下午開始的強風可能會助長目前在巴拉瑞特市附近的火勢。

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