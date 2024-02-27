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WTO正式通過促進服貿新規則 適用於71個成員國

中央社阿布達比27日綜合外電報導
第13屆WTO部長會議在首都阿布達比召開，圖為阿拉伯聯合大公國外貿部長發言。(新華社)
第13屆WTO部長會議在首都阿布達比召開，圖為阿拉伯聯合大公國外貿部長發言。(新華社)

歐洲聯盟（EU）貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯表示，世界貿易組織（WTO）今天正式通過新規則來促進71個成員國之間的服務貿易。意味克服了印度南非起初的反對。

法新社報導，根據一份新聞稿，這套新規則將簡化服貿的許可流程，減少企業面臨的程序障礙，促使每年全球服貿省下1190億餘美元的成本。

由於WTO的規則必須得到全員同意，意味新規則已經獲得所有164個成員國的批准。

杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的第13屆WTO部長會議上表示：「能夠達成這個結果...並使其納入WTO規則，過程並不容易。」

他說，「我們面臨2個WTO成員國的反對」，但「互相讓步的精神」最終清除了障礙。他並未點名任何國家。

不過，WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）直接感謝「印度和南非找到一條前進的道路」，她並稱服務項目是「貿易的未來」。

根據歐盟提供的數據，目前全球服務出口額為6兆5000多億美元，占世界貿易總額的23%。

新規則適用於已簽署服務業國內規章（Services Domestic Regulation）聯合聲明倡議（Joint Statement Initiative）的71個WTO成員國，包括中國、美國、歐盟而不包括印度和南非；但其餘成員國的業者也能受惠。

帶頭推動倡議談判工作的哥斯大黎加稱今天的結果是「意義重大的里程碑」。其外貿部長托瓦（Manuel Tovar）表示：「這是逾25年來WTO在服務領域達成的首個成果，真正可說是這個組織的成功事例。」

WTO 印度 南非

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