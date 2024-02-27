華郵：哈瑪斯首腦藏身加薩地道 拿人質當肉盾

圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)

「華盛頓郵報」報導，以色列 官員說，他們已逼近巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）在加薩 的據點，但若擊斃他，可能會連累遭哈瑪斯扣押的人質。

以色列軍方堅信辛瓦藏身加薩（Gaza）南部迷宮般的地道內，但他周圍布置了由人質組成的人肉盾牌，防止以軍俘虜或擊斃他，這讓以色列亟欲瓦解哈瑪斯並終結加薩戰爭的努力遭逢挫折。一般認為辛瓦策劃了去年10月7日對以色列的突襲行動，導致迄今打了4個多月仍未結束的以哈戰爭。

以色列現任及卸任官員都曾說，在辛瓦被俘、死亡或無法再統領哈瑪斯之前，以軍不會結束在加薩的行動。以色列總理糖亞亞胡（Benjamin Netanyahu）本月稍早說：「我們將擊斃哈瑪斯領導階層…我們絕不能在此之前結束戰爭。」

但以色列、美國和其他西方國家情報安全官員認為，在戰術上或政治上，查出辛瓦的所在地，或許都還沒有組織軍事行動擊斃他、同時不傷害他周圍的人質那麼困難。

一名高階以色列官員說，問題不在定位辛瓦，而是在不危及人質性命的情況下採取行動。

美國官員也同意以色列的評估，認為辛瓦躲在家鄉汗尤尼斯（Khan Younis）地下某處，周圍安排了人質作為最後一道保險。

有關辛瓦是否能一邊在地下躲藏、一邊指揮部隊，目前沒有定論。一名以色列高階官員說，辛瓦仍在發號施令；但以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）最近公開質疑躲藏中的辛瓦對武裝部隊還握有多少控制權。

葛朗特等部分官員曾提到，人質談判進度緩慢，是因為哈瑪斯政治領導階層、辛瓦及其加薩部隊之間的訊息傳遞很花時間。

擊斃辛瓦將是以色列戰術和象徵意義上的巨大勝利。但有些專家質疑，殺死一名領袖是否真能讓以色列政府更接近尼坦雅胡宣告要徹底殲滅哈瑪斯的目標；部分批評人士認為，殲滅哈瑪斯是一個模糊不清、不切實際的目標。

以色列資深外交官平卡斯（Alon Pinkas）說：「對以色列人而言，他就是邪惡的化身，但毫無疑問，逮到他也無法『根除』、『消滅』、『推翻』哈瑪斯，也不代表勝利。這只是一個人活該要有的報應，會讓以色列人覺得正義尚存，以及某種程度的了結，僅此而已。」

有些以色列官員私下對於殲滅哈瑪斯的目標表達了不滿，他們認為擊斃哈瑪斯領袖和一定數量的戰士、讓哈瑪斯再也策劃不了類似去年10月7日的攻擊，才是更可行、也還可以接受的目標。

但無論如何定義勝利，辛瓦的命運對這場戰爭的結果都很重要。一名阿拉伯官員透露，一些曾參與磋商的官員討論過讓辛瓦離開加薩、流亡他鄉，但並不清楚他是否同意，也不知道是否有任何國家願意接納他。

一名接近以色列領導高層的消息人士說，擊斃辛瓦無法終結戰爭，但能讓哈瑪斯加速滅亡。

這名消息人士說：「我們認為，這將鼓勵更多加薩人在沒有哈瑪斯的情況下表態並承擔責任，也能切斷哈瑪斯與國際網絡的重要關係。我們當然知道會有別人接替他的位置，但這要不是會造成分裂，就是會大幅削弱哈瑪斯。」而這對許多以色列人來說，或許就算是贏了。