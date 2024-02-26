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歐盟、英國制裁涉俄中企 中國商務部：將堅決維護權益

記者陳政錄／即時報導
美歐英等西方國家，持續就涉俄因素制裁中國企業，中國商務部發言人26日發表回應。（美聯社）
美歐英等西方國家，持續就涉俄因素制裁中國企業，中國商務部發言人26日發表回應。（美聯社）

除了美國外，歐盟近日在第13輪對俄制裁中，列入四家中國企業，英國也在50多起涉俄新制裁中列入三家中企。中國商務部發言人26日表示，中方對此堅決反對，將堅決維護中國企業的合法權益。

對於歐盟的行為，中國商務部發言人說，歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，一意孤行，在第13輪對俄制裁中將四家中國企業列入制裁名單，這是沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」。

中國商務部發言人表示，此行為有違中歐領導人會晤共識精神，會對中歐經貿關係造成負面影響。 中方對此堅決反對，敦促歐方從中歐全面戰略夥伴關係大局出發，無條件停止列單中國企業。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

另就英國外交發展部22日也宣布50多起涉俄新制裁，其中受制裁的中國企業有3家。中國商務部發言人同日回應說，英方罔顧中英經貿合作的良好趨勢，中方對此表示堅決反對。

中國商務部發言人也表示，英方作法是典型的「長臂管轄」將對中英經貿關係產生負面影響，敦促英方從維護中英經貿關係的大局出發，立即糾正錯誤做法，並無條件停止列單中國企業。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

商務部 歐盟 聯合國

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