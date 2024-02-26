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以色列深入空襲黎巴嫩領土 真主黨成員2死

中央社貝魯特/耶路撒冷26日綜合外電報導
以色列空襲黎巴嫩東部貝卡谷，至少造成真主黨2名成員死亡，這是雙方自去年10月發生衝突以來，以色列最深入黎巴嫩領土的一次攻擊。(路透)
以色列空襲黎巴嫩東部貝卡谷，至少造成真主黨2名成員死亡，這是雙方自去年10月發生衝突以來，以色列最深入黎巴嫩領土的一次攻擊。(路透)

以色列今天空襲黎巴嫩東部貝卡谷，至少造成真主黨2名成員死亡，這是雙方自去年10月發生衝突以來，以色列最深入黎巴嫩領土的一次攻擊。

法新社引述黎巴嫩的消息人士報導，以色列軍方表示，以軍戰鬥機空襲真主黨（Hezbollah）位於貝卡谷（Bekaa Valley）的防空系統，對真主黨稍早擊落一架以色列無人機還以顏色。真主黨並未立即對此發表看法。

真主黨稍早說，其戰鬥人員使用一枚地對空飛彈擊落一架以色列無人機。

黎巴嫩這次遭以色列空襲的地點，距離境內巴貝克村（Baalbek）約18公里遠，這座城鎮有一處古代遺跡，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。遭空襲的地區靠近敘利亞邊境，是什葉派伊斯蘭民兵組織「真主黨」的政治活動大本營。

消息人士指出，以色列對這個地區同步發動攻擊。一名黎巴嫩安全部門消息人士及知情人士說，2名真主黨成員遭擊斃。黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed）播報這個地區遭空襲後冒出濃煙的畫面。

以色列軍方說，將持續採取行動保護國內不受真主黨攻擊，包括來自黎巴嫩領空的攻擊。

真主黨今天稍早說從黎巴嫩領空內發射一枚地對空飛彈，擊落以色列一架無人機Hermes 450，為該組織第二度宣稱擊落這款無人機。

以色列 聯合國 世界遺產

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