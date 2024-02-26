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G20財長會議擬聚焦經濟 擱置俄烏、以哈戰爭分歧

中央社聖保羅/巴西利亞/東京26日綜合外電報導
20國集團(G20)會議將在巴西舉行。(新華社)
20國集團(G20)會議將在巴西舉行。(新華社)

由於20國集團（G20）國家對以色列攻擊加薩（Gaza）的看法嚴重分歧，G20財政部長本周在巴西聖保羅會面時，準備擱置地緣政治，聚焦全球經濟議題。

路透報導，G20現任主席國巴西亟欲確保，會議能成功在重大經濟優先事項上達成共識，於是提出一份遠比前幾屆短得多的最後聲明。根據巴西政府消息來源及兩名熟知聲明草稿內情的人士，巴西已與其他成員國就此事進行協商。

消息人士指出，這份草稿還有待完稿，而最新版本籠統地談到全球分裂及衝突造成的風險，不過避免直接提及俄羅斯全面入侵烏克蘭，或以色列與加薩統治者「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭。

大約正好兩年前，俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了G20，暴露其內部長期累積的潛在問題，並使G20官員致力尋求共識，以在會後發表最後聲明或公報的努力化為泡影。

上述透露消息的巴西官員表示，各國對加薩的立場嚴重分歧，今年需以截然不同的方式處理，而「如果納入這項議題，會議將無法達成共識」。

為避免各國對加薩的歧見阻撓經濟議題取得進展，巴西提出一份較簡短的聲明，內容並未具體提及當前兩場戰爭。

根據七大工業國集團（G7）消息來源，華府反對聲明出現向以色列究責的言詞，而南非及其他國家主張，如果聲明提到並譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，就應一併對以色列問責。

美國、中國、俄羅斯及世上其他主要經濟體的財長和中央銀行行長將在聖保羅會面，審視全球經濟發展。此刻除了經濟成長放緩，還有創紀錄的債務負擔使壓力日益沉重，以及眾人擔憂通貨膨脹恐尚未抑制下來，導致利率居高不下。

巴西 加薩 俄羅斯

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