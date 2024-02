印度鐵路離譜事故 無人駕駛以時速100公里飛駛70公里

英國廣播公司(BBC)報導,印度 鐵路再傳離譜事故,一列貨運火車意外溜下斜坡鐵軌,在完全無人駕駛的情況下以將近100公里時速行駛約70公里,印度鐵路(Indian Railways)下令徹查。

印度官員向媒體證實,當地時間25日上午7點25分至9點間,一列由賈姆穆(Jammu )往霍斯希亞爾普爾(Hoshiarpur)貨運列車,在駕駛員及其助手下車後,開始沿著鐵軌斜坡向下行駛,以將近時速100公里的超高速飛經5個車站。

鐵路當局察覺後火速關閉沿途道口,並且放置木塊阻止減緩並阻止火車行駛,最終火車總算停下,所幸整起事件並未造成人員傷亡。

BIG BREAKING



Under Narendra Modi advanced technology being put to use creating new breakthrough in Indian railways





A goods train ran 78 KM without a driver from Kathua in Jammu and Kashmir to Hoshiarpur, Punjab.



Finally it was stopped by installing wooden stoppers.