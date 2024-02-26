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印度鐵路離譜事故 無人駕駛以時速100公里飛駛70公里

編譯盧思綸／即時報導
圖為去年6月，印度鐵路發生載客火車因人為疏失導致相撞。(新華社)
圖為去年6月，印度鐵路發生載客火車因人為疏失導致相撞。(新華社)

英國廣播公司（BBC）報導，印度鐵路再傳離譜事故，一列貨運火車意外溜下斜坡鐵軌，在完全無人駕駛的情況下以將近100公里時速行駛約70公里，印度鐵路（Indian Railways）下令徹查。

印度官員向媒體證實，當地時間25日上午7點25分至9點間，一列由賈姆穆（Jammu ）往霍斯希亞爾普爾（Hoshiarpur）貨運列車，在駕駛員及其助手下車後，開始沿著鐵軌斜坡向下行駛，以將近時速100公里的超高速飛經5個車站。

鐵路當局察覺後火速關閉沿途道口，並且放置木塊阻止減緩並阻止火車行駛，最終火車總算停下，所幸整起事件並未造成人員傷亡。

對此印度鐵路下令徹查，希望釐清事故具體原因以免意外重演。

消息指出，該夥運火車共53節車廂，主要載有碎石。

印度鐵路事故頻傳，去年才發生載客火車因人為疏失導致相撞，釀成至少10人死亡、27人受傷。

印度

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