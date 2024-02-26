阿根廷總統訪美見川普 高喊：讓阿根廷再次偉大

川普、阿根廷總統米雷伊。（路透）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）昨天與同為右翼煽動者的美國前總統川普 （Donald Trump）在美國保守派會議相見歡，高喊「讓阿根廷再次偉大」。

中央社引述法新社報導，米雷伊和川普都以獨特髮型、辛辣言論及抗拒傳統政治規範著稱，他們昨天分別在華盛頓舉行的「保守政治行動會議」（CPAC）發表演說，並於後台見面。

兩人都熱衷於把川普競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），重新用在阿根廷這個南美國家。

川普在後台擺好拍照姿勢時說，「讓阿根廷再次偉大」。米雷伊則大聲喊著他著名的西班牙語口號「自由萬歲，該死的！」

儘管還有許多法律問題懸而未決，但川普仍在為11月大選可能再次對決現任美國總統拜登 （Joe Biden）做準備。

川普在「保守政治行動會議」發表演講表示，米雷伊「取得了很多成就，他是一位偉大的紳士」。川普還說，「讓美國再次偉大」口號的縮寫MAGA，同樣適用於阿根廷（Argentina）。

右翼的米雷伊去年挾著阿根廷人不滿數十年經濟危機的憤怒浪潮當選。他上任後發布總統令，開始大規模放鬆經濟管制，還讓阿根廷披索貶值並削減國家補貼。

米雷伊也在演講中提到MAGA說，「我們不會放棄讓阿根廷再次偉大」。他同時示警，受到社會主義影響，全球「正處於危險之中」。