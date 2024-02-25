內唐亞胡：必定對拉法採軍事行動 數周內可獲完全勝利

以色列總理內唐亞胡。(歐新社)

以色列 總理內唐亞胡今天表示，對加薩 走廊南部的拉法採取軍事行動，將會讓以色列於數周內對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 取得「完全勝利」。

法新社報導，根據具國營色彩的埃及媒體報導，針對在加薩走廊（Gaza Strip）停火的談判已經在卡達首都杜哈重新啟動，但是內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，任何協議都阻擋不了以色列對拉法（Rafah）採取攻勢。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「如果達成（停火）協議，就會有所延宕，但是那（指對拉法的軍事行動）將會發生…如果沒有協議，我們無論如何都會這麼做。必須得做，因為我們目標取得完全勝利，而完全勝利近在咫尺，不是幾個月後，而是幾週後，一旦我們展開軍事行動。」

以色列代表團23日在法國巴黎就新一輪停火，以及交換被哈瑪斯（Hamas）挾持人質和遭以色列監禁巴勒斯坦犯人等議題進行會商。

哈瑪斯代表也參與的這項談判已在杜哈重啟。

內唐亞胡說：「我們都正致力於此，我們要這樣做、我要這樣做。因為我們要解放剩下的人質…我不能夠告訴你會不會達成協議，但是如果哈瑪斯從痴心妄想的主張中退一步，採取務實態度，那麼就會達成大家都希望的那種進展。」

杜哈談判接力周末在巴黎的會議而展開。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴有線電視新聞網（CNN），各方代表「就為人質而暫時停火的協議基本輪廓態樣達成共識」。