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說到做到 法數百農民赴農業展堵馬克宏 推倒柵欄和警爆衝突

編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏24日出席農產品展覽，遭遇場邊數百名農民抗議辱罵，群情激憤的民眾更撞破柵欄和警方爆發衝突，最終3人遭警方逮捕。（美聯社）
法國總統馬克宏24日出席農產品展覽，遭遇場邊數百名農民抗議辱罵，群情激憤的民眾更撞破柵欄和警方爆發衝突，最終3人遭警方逮捕。（美聯社）

英國衛報報導，法國總統馬克宏24日現身一年一度的農產品展覽主持開幕式，遭遇場邊數百名農民抗議辱罵，之後群情激憤的民眾更撞破柵欄和警方爆發衝突，最終3人遭警方逮捕，馬克宏則承諾展覽3月3日結束後的3周內將再攜手農界領袖協商。

歐洲各地今年掀起一波農民抗議潮，要求改善農民待遇、減少官僚僵化程序及譴責烏克蘭低價榖物的不公平競爭。不止法國，波蘭、西班牙和捷克等國均出現示威。

一開始警方將抗議民眾控制在安全距離內，馬克宏則安心品嘗蜂蜜、起司等來自法國各地的農產品，一邊和展方握手寒暄。

直到馬克宏進入農畜區，數百名抗議農民便撞破場邊柵欄，連同警方等大批人馬倒下，隨後展覽也緊急喊卡，另外有3人遭到警方逮捕，目前已經獲釋。

除此之外，還有數名農民因不滿乳製品公司Lactalis削低牛奶價格，憤而朝攤位丟肥料。

此前法國最大農業組織「全國農民工會聯合會」（FNSEA）會員勒弗福赫（Jean Lefevre）就給了馬克宏一個下馬威，揚言如果政府無法滿足農民要求，那也不會讓他好過。

而馬克宏現身農業展之前已經和該國前三大農民組織進行2小時會議。

最終展覽重新開放，馬克宏也脫掉西裝外套、捲起袖管，傾聽農民對於價格、官僚及國家補助等抱怨。他回應，「我一向主張對話而非衝突，政府正在進行相關工作，我們也會在儘量簡化程序。」

不過抗議農民並不埋單，一名FNSEA會員向美聯社抱怨，「你有聽到他說什麼嗎？他不讓我們發聲，高高在上的樣子。我們要他滾蛋」。

馬克宏 烏克蘭 牛奶

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