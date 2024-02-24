專家預測2024年俄烏戰況：西方不容再誤判的一年
俄烏戰爭邁入兩周年，英國天空新聞訪問專家對於未來12個月的戰況預測。英國伯明罕大學研究俄國外交政策和後蘇聯時期事務的研究員雅羅斯拉瓦．巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）一直在關注烏克蘭戰況，她表示，2024年是西方國家不容再誤判的一年。
巴爾比耶里說：「西方在2022年低估烏國的戰鬥力，又在去年低估俄國從軍事挫敗中復原並維持長期戰爭的能力。2024年是西方不容再誤判的一年。這場戰爭的未來取決於西方是否接受這樣的現實：這不僅是烏國的生存戰，也是整個西方的生存戰。」
巴爾比耶里認為，最好的狀況是美國前總統、共和黨總統參選人川普遠離白宮，及西方國家制定一連串關於如何使用俄國遭凍結資產，為烏國謀取優勢的計畫；而烏國將加強動員、堅守防線並建立防空，以及加強無人機攻擊。
巴爾比耶里也提到最糟的狀況，即「美國孤立主義捲土重來和歐洲政治癱瘓」。她說：「面臨砲彈嚴重短缺，烏軍將被迫縮小軍事行動規模。烏國無法補充戰場人力將加劇社會內部醞釀的緊張局勢。俄方會持續利用西方產生猶豫不決的跡象，推動烏國無法贏得戰爭，及與俄國達成協議是唯一選項的說法。而這可能導致新一波烏國難民潮。」
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