我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭2周年 美駐中大使伯恩斯：對中國很失望

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

專家預測2024年俄烏戰況：西方不容再誤判的一年

編譯羅方妤／即時報導
一名烏克蘭軍人19日在烏東頓內次克州克利斯奇夫卡附近前線就位。美聯社
一名烏克蘭軍人19日在烏東頓內次克州克利斯奇夫卡附近前線就位。美聯社

俄烏戰爭邁入兩周年，英國天空新聞訪問專家對於未來12個月的戰況預測。英國伯明罕大學研究俄國外交政策和後蘇聯時期事務的研究員雅羅斯拉瓦．巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）一直在關注烏克蘭戰況，她表示，2024年是西方國家不容再誤判的一年。

巴爾比耶里說：「西方在2022年低估烏國的戰鬥力，又在去年低估俄國從軍事挫敗中復原並維持長期戰爭的能力。2024年是西方不容再誤判的一年。這場戰爭的未來取決於西方是否接受這樣的現實：這不僅是烏國的生存戰，也是整個西方的生存戰。」

巴爾比耶里認為，最好的狀況是美國前總統、共和黨總統參選人川普遠離白宮，及西方國家制定一連串關於如何使用俄國遭凍結資產，為烏國謀取優勢的計畫；而烏國將加強動員、堅守防線並建立防空，以及加強無人機攻擊。

巴爾比耶里也提到最糟的狀況，即「美國孤立主義捲土重來和歐洲政治癱瘓」。她說：「面臨砲彈嚴重短缺，烏軍將被迫縮小軍事行動規模。烏國無法補充戰場人力將加劇社會內部醞釀的緊張局勢。俄方會持續利用西方產生猶豫不決的跡象，推動烏國無法贏得戰爭，及與俄國達成協議是唯一選項的說法。而這可能導致新一波烏國難民潮。」

俄國 白宮 共和黨

上一則

西班牙公寓大樓惡火 死亡人數上升到10人

延伸閱讀

俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天

俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天
俄烏戰爭兩周年 4名西方領袖齊聚基輔秀團結

俄烏戰爭兩周年 4名西方領袖齊聚基輔秀團結
美宣布俄烏戰爭迄今最大規模制裁 17家中企首度捲入

美宣布俄烏戰爭迄今最大規模制裁 17家中企首度捲入
新州1高中狼師性虐2生 學區600萬元和解

新州1高中狼師性虐2生 學區600萬元和解

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧