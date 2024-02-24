專家預測2024年俄烏戰況：西方不容再誤判的一年

一名烏克蘭軍人19日在烏東頓內次克州克利斯奇夫卡附近前線就位。美聯社

俄烏戰爭邁入兩周年，英國天空新聞訪問專家對於未來12個月的戰況預測。英國伯明罕大學研究俄國 外交政策和後蘇聯時期事務的研究員雅羅斯拉瓦．巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）一直在關注烏克蘭戰況，她表示，2024年是西方國家不容再誤判的一年。

巴爾比耶里說：「西方在2022年低估烏國的戰鬥力，又在去年低估俄國從軍事挫敗中復原並維持長期戰爭的能力。2024年是西方不容再誤判的一年。這場戰爭的未來取決於西方是否接受這樣的現實：這不僅是烏國的生存戰，也是整個西方的生存戰。」

巴爾比耶里認為，最好的狀況是美國前總統、共和黨 總統參選人川普遠離白宮 ，及西方國家制定一連串關於如何使用俄國遭凍結資產，為烏國謀取優勢的計畫；而烏國將加強動員、堅守防線並建立防空，以及加強無人機攻擊。

巴爾比耶里也提到最糟的狀況，即「美國孤立主義捲土重來和歐洲政治癱瘓」。她說：「面臨砲彈嚴重短缺，烏軍將被迫縮小軍事行動規模。烏國無法補充戰場人力將加劇社會內部醞釀的緊張局勢。俄方會持續利用西方產生猶豫不決的跡象，推動烏國無法贏得戰爭，及與俄國達成協議是唯一選項的說法。而這可能導致新一波烏國難民潮。」