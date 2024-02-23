明星代言「半價iPhone」暢銷 這國數萬人被騙數千萬美元

伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

一樁與蘋果iPhone 有關的詐欺案，已讓數萬名伊朗 人被騙走數千萬美元，這也凸顯出儘管美伊兩國之間關係劍拔弩張，仍不減當地民眾對這支高價手機的渴求程度。

英國金融時報（FT）報導，總部位在德黑蘭的Kourosh公司，過去幾個月以相當於約700美元的價格，半價販售iPhone手機，並聲稱之所以能提供這麼高的折扣，是因為省去了中間人。

這家由創業家夏利菲恩（Amir Hossein Sharifian）經營的公司，更廣邀當地的運動明星和名人代言，來衝刺銷量，他們的明星影響力吸引數以千計的受害者，許多受害者都是夢想擁有最新蘋果手機的年輕人。

該公司在買家付款下訂後，會告訴買家需等待45天才會到貨，但實際上根本永遠不會到貨。這個時候買家們才發現自己受騙了。

當地媒體報導，這起詐騙案的受害金額規模約為3,500萬美元，但官方數據尚未提供。

不過，就在這起詐騙案的規模愈來愈清晰，憤怒的顧客也開始前往德黑蘭警方總部示威要求對該公司採取行動之際，這才發現該公司的老闆夏利非恩已在數個月前離開伊朗。

伊朗警方目前表示，他們已掌握這名27歲年輕人的所在地點，雖然不會透露是在哪裡，但會透過國際刑警組織將他引渡回國。雖然無法聯繫到夏利菲恩本人發表評論，但他本月曾在一個YouTube頻道上接受訪問，並表示他「只」欠客戶約2,700萬美元。

其實伊朗全國各地的商店都買得到iPhone，不過蘋果因為配合美國政府的制裁政策，並未在當地開展業務，所以只能買到水貨。

據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，過去10個月伊朗進口了大約價值10億美元的iPhone，多數都是從中東和亞洲其他地方進口。

雖然伊朗消費者的購買力持續惡化，要購買iPhone得付出大把金錢，但許多伊朗民眾仍對其趨之若鶩。

28歲的房仲法札德說：「它既時髦又經典。我的朋友為了買iPhone而省吃儉用。但要取得App le ID或下載app和遊戲還是很困難，也很花錢。」

雖然蘋果在伊朗限制服務，但了解科技的用戶仍能找到方法避開限制，從透過使用外國IP位址取得Apple ID，到購買禮物卡來購買App和遊戲。

德黑蘭當局去年頒布禁止進口最新一代iPhone的禁令，反而使舊機種變得更貴。

幫Kourosh代言的名人已面臨大眾的嚴厲批評，並被要求也要為此負責。這起詐欺案是讓每天面對財務和社會壓力的伊朗民眾憤怒的一連串貪腐和詐騙事件的最新一起。另一個最近例子是一起有關一家茶葉進口公司的30億美元貪汙案。

親近當地政府強硬派的報紙Farheekhtegan表示，伊朗近年內已有多達32起大型詐騙案，受害者多達數萬人。

許多人將這起iPhone詐騙案歸咎於政府缺乏監管，並對為何這家三年前成立的公司能夠取得張貼詐騙廣告的許可提出質疑。該公司也取得線上銷售的電子信託憑證。

獨立律師高奇說：「主要問題出在政府的錯誤決策，替貪汙開闢了途徑。這起案件和其他因為iPhone進口禁令而起的重大貪污相比，只是起小案件。」

房仲法札德說：「我依然好奇，這些事情是如何在所有相關機構眼前發生好幾個月？我依然在想，為何伊朗人不能單純像全球其他地方一樣，在本地的蘋果商店購買iPhone？」