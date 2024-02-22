西班牙住宅大樓傳大火 至少4死13傷、還有多人受困

西班牙東部大城瓦倫西亞一棟14層樓公寓大樓22日發生大火，火勢蔓延至隔壁大樓，已造成至少4人死亡、13人受傷，還有民眾受困。（歐新社）

西班牙東部大城瓦倫西亞一棟14層樓公寓大樓22日發生大火，火勢蔓延至隔壁大樓，已造成至少4人死亡、13人受傷，還有民眾受困。

BBC和衛報報導，當地緊急服務部門和地區官員表示，至少13人受傷，包括6名消防員和一名未成年，但尚不清楚受傷程度。稍早指出，有7人受輕傷，大多是因為吸入濃煙而受傷。

瓦倫西亞地區緊急服務副主任Jorge Suarez Torres指出，可以確認有4人身亡。

根據現場畫面顯示，火焰和濃濃黑煙吞噬該棟14層樓高建築，當局調派逾20名消防員出動滅火，並敦促民眾遠離現場。

從電視台畫面可以看到，建築物的整個正面都著火，燃燒的碎片掉落到人行道上，建築物內不時傳出小型爆炸聲。

根據西班牙國家報報導，該建築有138間套房、共計450名居民。

當地媒體報導，消防員使用起重機救出多名住戶。一名婦女表示，看到消防隊員試圖營救一名受困的10幾歲男孩。

據了解，消防單位於當地時間22日下午5時半左右獲報火警。緊急服務部門於X平台發文表示，火災從大樓4樓竄起，並蔓延到其他公寓。

工程師伊格拉（David Higuera）表示，建築物的外牆材料可能是火勢迅速蔓延的原因，由鋁板和泡沫絕緣層組成的外牆層具有很好的隔熱和保溫效果，但十分易燃。

西班牙首相桑切斯表示，對大火感到震驚，將會提供一切必要協助。