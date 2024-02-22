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誰是下任北約秘書長？英美德表態挺荷蘭總理呂特

中央社華盛頓22日綜合外電報導
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。美聯社
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。美聯社

美國、英國、德國今天表態支持荷蘭總理呂特（Mark Rutte）成為北大西洋公約組織（NATO）下一任秘書長。面對俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，北約這個軍事聯盟正處於關鍵時刻。

法新社報導，儘管荷蘭最近大選由極右派勝出，可能讓呂特在國內的政績黯然失色，他仍是接替史托騰柏格（Jens Stoltenberg）出任北約秘書長呼聲最高的人選。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「美國已向我們的盟友、我們的北約盟友表明，我們相信呂特先生會是一位出色的北約秘書長。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人也說，英國「大力支持荷蘭總理呂特」，英國希望秘書長候選人能「讓北約維持強大，並實現北約2030（NATO 2030）願景」。

英相發言人指出，呂特是北約內部備受尊敬的人物，在國防和安全方面資歷豐富，將可確保北約繼續強大，並準備好應對任何自衛需求。

德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同樣支持呂特，呂特「經驗豐富，專長安全政策，精通外交技巧，具備這些的他是傑出的候選人」。

荷蘭史上任職最久領導人呂特去年7月意外宣布退出該國政壇，但在11月22日國會改選後、組建聯合政府談判期間，他仍擔任看守總理。

北約 德國 北大西洋公約組織

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