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模擬核飛彈試射「噗通一聲」掉海中 俄嘲笑英海軍失敗

編譯周辰陽／即時報導
英國太陽報爆料，皇家海軍四艘核子動力彈道飛彈潛艦之一的「先鋒號」1月30日在佛州外海試射三叉戟飛彈失敗。資料照。(美聯社)
英國太陽報爆料，皇家海軍四艘核子動力彈道飛彈潛艦之一的「先鋒號」1月30日在佛州外海試射三叉戟飛彈失敗。資料照。(美聯社)

英國太陽報近日踢爆皇家海軍四艘核子動力彈道飛彈潛艦之一的「先鋒號」（HMS Vanguard）1月30日試射三叉戟飛彈失敗，引發了各國媒體的一波冷嘲熱諷。

Politico Europe轉述太陽報的爆料指出，國防大臣夏普斯登上了「先鋒號」，親眼目睹在佛州外海的失敗試射。一位不具名消息人士透露，這枚安裝了模擬彈頭的三叉戟II型飛彈「離開了潛艦，卻噗通一聲掉了下來，就在他們的旁邊」。

該枚飛彈原本預定發射後飛行近6000公里，擊中非洲西岸附近的一個海上目標，出了什麼差錯仍然是最高機密。星期日泰晤士報引述一位皇家海軍資深消息人士說法指出，飛彈在發射出水面後發生故障。

BBC報導，試驗失敗的消息外洩後，俄羅斯媒體幾乎在第一時間就拿此事嘲笑英國。俄國國營「Rossiya 1」頻道的新聞節目就說，「除了皇家海軍的聲譽，沒有人受傷」。

知名電視談話節目主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）則說，「我們現在稱之為小不列顛的前大不列顛皇家海軍試圖展示力量，以失敗告終」。俄羅斯小報「共青團真理報」明星戰地記者科茨（Alexander Kots）則在社群媒體「紙飛機」寫道，這一事件「再次凸顯了大不列顛終於失去了『海浪統治者』的地位」。

除了俄媒，中國新華社也以「英國海軍搞砸試驗」為標題報導此事，環球時報直指英國三叉戟II型飛彈連續二度試射失敗「尷尬！」，還回顧兩艘伊麗莎白女王級航空母艦遭遇的故障。土耳其媒體同樣廣泛報導，標題則聳動地寫的「英國差點宰了自己的大臣」，以及「飛彈試射大失敗，英國國防大臣勉強死裡逃生」。

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