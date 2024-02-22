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傳納瓦尼遭心臟一拳擊殺 蘇聯時代KGB老招

中央社紐約21日綜合外電報導
納瓦尼之死引來民眾緬懷。（美聯社）
納瓦尼之死引來民眾緬懷。（美聯社）

一位自稱掌握內幕的人權運動人士表示，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny ）日前喪命，死因可能是心臟遭到致命一擊，這是蘇聯時代國家安全委員會（KGB）典型的殺人手法。

紐約郵報（New York Post）報導，俄羅斯人權團體Gulagu.net創辦人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）引述來自偏遠的「極地狼」（Polar Wolf）流放地消息向泰晤士報（The Times）表示，納瓦尼被發現頭部和胸部瘀傷，與「一拳致命」的技術相符。納瓦尼是克里姆林宮最激烈的批評者，俄羅斯當局稱他於16日去世。

奧塞奇金說，「這是KGB特種部隊典型的殺人手法」。他指的KGB為蘇聯時代內部安全部門國家安全委員會，聞者為之色變。

「他們訓練特工一拳擊中心臟、也就是身體中心來完成擊殺。這是KGB的典型手法。」

奧塞奇金引述流放地工作人員的消息指出，為了準備這次致命襲擊，47歲的納瓦尼在亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamal-Nenets）嚴酷的零下氣溫被關在戶外2個多小時，目的是削弱他的身體強度。

奧塞奇金說：「我認為，他們首先將（納瓦尼）長期置於寒冷環境中，並將血液循環減至最低程度，從而毀掉他的身體。」「如果特工有一些這方面經驗，那麼在幾秒內殺死一個人就變得非常容易。」

奧塞奇金說，曾在北極圈服刑的囚犯先前指稱，其他囚犯曾遭守衛以這種方式殺害。

俄羅斯監獄部門的報告指出，納瓦尼是在散步時倒地身亡；不過，他的死因官方在近一周後仍未公布。

在發給納瓦尼母親和律師的死亡通知指出，納瓦尼是死於「猝死症候群」，這是一個模糊的術語，描述心臟相關的問題導致死亡。納瓦尼曾在2020年一次下毒事件中倖存。

納瓦尼助手亞爾米許（Kira Yarmysh）說，俄羅斯當局拒絕將納瓦尼遺體交還家人，稱需要進行為期2周的「化學檢查」。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）指責普亭政權使用神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害她的丈夫，然後延遲交還遺體用以掩飾謀殺罪行。這種毒劑曾用於2020年暗殺納瓦尼未遂。

不過奧塞奇金表示用諾維喬克殺害納瓦尼不太可能，畢竟在監獄系統控制下，要殺人有很多選擇。「使用諾維喬克會在身體留下痕跡，並會直接將問題聯結到普亭身上，因為他以前曾嘗試過。」

克里姆林宮強烈否認與納瓦尼之死有任何關係，普亭的發言人抨擊這些指控「毫無根據且粗魯」。

納瓦尼 俄羅斯 普亭

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